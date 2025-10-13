Γκάλοπ GPO: Καθηλωμένη στο 25% η ΝΔ, δυνητική ψήφος στο 20,2% για Τσίπρα, στο 8,6% ο Σαμαράς, αντέχει το ΠΑΣΟΚ  

Μία Νέα Δημοκρατία σε πτώση, ένα ανθεκτικό ΠΑΣΟΚ και μία δυναμική για Τσίπρα, αναδεικνύει η νέα δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό των Παραπολιτικών 90,1 FM.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ παραμένει σε ποσοστά κάτω του 25% και συγκεκριμένα στο 24,4%, χάνοντας ξανά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μία μονάδα και πάει στο 13,2%, διαφορά 11,2 μονάδων.

Στο 9,9% είναι η Ελληνική Λύση, ενώ ακολουθούν με 7,5% ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας, με τον ΣΥΡΙΖΑ να πέφτει κι άλλο, στο 4,6%.

Στην εκτίμηση δεν υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις. Η ΝΔ έχει προβάδισμα μς 28,6% έναντι 15,4% του ΠΑΣΟΚ, ενώ στο 11,5% είναι το κόμμα του Κ. Βελόπουλου και ακολουθούν με 8,8% ΚΚΕ και Πλεύση, με 5,4% ο ΣΥΡΙΖΑ και με 3,2 η Φωνή Λογικής. Οριακά εκτός είναι το Κίνημα Δημοκρατίας του Στ. Κασσελάκη (2,8%), όπως και η Νίκη (2,6%) και η ΜέΡΑ25 (2,5%).

Ένας στους πέντε θα ψηφίσει Τσίπρα

Στο… καυτό ζήτημα της επανόδου του Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο με το «καλημέρα» ένας στους τέσσερις σχεδόν, θεωρεί πως η επιστροφή του μπορεί να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό που υπάρχει.

Σε πιο χαμηλά ποσοστά, το ίδιο βλέπουν ορισμένοι και για τον Αντώνη Σαμαρά.

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 23,9% πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό, ενώ το 74,1% είναι αντίθετο.

Στο ίδιο ερώτημα, τα αντίστοιχα ποσοστά του Αντ. Σαμαρά είναι 19,8% και 78,1%.

Στο ερώτημα αν θα είχε μεγαλύτερη προοπτική το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα του Τσίπρα ή τίποτα από τα δύο, η τρίτη επιλογή συγκεντρώνει 35,9% ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 34,3% και ένα κόμμα Τσίπρα 26,4%



Ενδιαφέρον έχει το τι πιστεύουν πως πρέπει να γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ εφ όσον ο Τσίπρας ανακοινώσει νέο κόμμα.

Οι απόψεις είναι μοιρασμένες αφού το 40,5% λέει ότι πρέπει να συμπορευτεί μαζί του και το 40,3% να κινηθεί αυτόνομα.

Για τη Νέα Αριστερά το 42,8% λέει πως πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον πρώην πρωθυπουργό. Το ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Αριστεράς που τάσσεται υπέρ της συμπόρευσης είναι ακόμα μεγαλύτερο και φτάνει στο 83,4%.

Οσον αφορά την πρόθεση ψήφου, το 20,2% λέει ότι θα ψήφιζε την παράταξή του.

Αντίθετα, σε πρόθεση ψήφου ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται μόλις στο 8,6%

Ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ προτιμούν συνεργασία από αυτονομία

Στο ΠΑΣΟΚ, το 51,2% του συνόλου τάσσεται υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων με το 32,2% να προτιμά την αυτόνομη πορεία.

Η διαφορά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είναι τεράστια, αφού το ποσοστό υπέρ της συμπόρευσης έχει ανέβει κατά 7 μονάδες, ενώ της αυτόνομης πορείας έπεσε κατά 8 μονάδες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η απάντηση των πολιτών στο ερώτημα αν θα προτιμούσαν σε περίπτωση κυβέρνησης συνεργασίας έναν πρωθυπουργό του πρώτου κόμματος ή κοινής αποδοχής. Ο κοινής αποδοχής συγκεντρώνει ποσοστό 50,8% έναντι 45,8% του πρώτου κόμματος.

Ωστόσο η πλειοψηφία είναι υπέρ της εκλογής αυτοδύναμης κυβέρνησης σε ποσοστό 49,8%.



Ενδεικτικό της δυσαρέσκειας προς τη κυβέρνηση, είναι ότι το 71,6% λέει ότι δεν θέλει ξανά τη ΝΔ στο τιμόνι.

Αυτό αποτυπώνεται και στο επόμενο ερώτημα που αφορά την άποψη του κόσμου για τα έξι χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ, όπου το 57,1% λέει ότι η κατάσταση στη χώρα έχει επιδεινωθεί.

Διαβάστε επίσης:

Μήνυμα Χάρη Δούκα για τον ένα χρόνο από τη μάχη ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ – «Συνεχίζουμε, ενώνουμε, τολμάμε»

Πλεύρης για Άγνωστο Στρατιώτη: Να μην υπάρχουν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών – Όσοι πήγαν στη Γάζα είναι με τη Χαμάς (video)

Άγνωστος Στρατιώτης: Τι συμβαίνει με τις αρμοδιότητες και ποιοι φορείς εμπλέκονται – Η ιστορία και το νόημα του μνημείου