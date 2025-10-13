Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας – Βερολίνου για το SAFE: Η γερμανική προτίμηση στην Άγκυρα και η αναβολή της επίσκεψης Βάντεφουλ

Μπορεί η μετάβαση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, στη Σαρμ ελ Σέικ της Αιγύπτου, προκειμένου να συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, να οδήγησε στην αναβολή της συνάντησης του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ, ωστόσο αυτή είναι μια συνάντηση που θα πρέπει να γίνει, καθώς Αθήνα και Βερολίνο έχουν «ανοιχτούς λογαριασμούς» για ένα κρίσιμο ζήτημα.

Για την ακρίβεια, το ζήτημα της συμμετοχής της Τουρκίας στο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων απειλεί να προκαλέσει ρήγμα στις σχέσεις Ελλάδας – Γερμανίας, καθώς η κυβέρνηση του Βερολίνου επιθυμεί διακαώς τη συμμετοχή της Άγκυρας, όχι μόνο στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά συνολικά στην αμυντική αρχιτεκτονική της γηραιάς ηπείρου. Και δεν είναι η μόνη: στην πραγματικότητα, εντός ΕΕ μόνο Κύπρος, Γαλλία και Ελλάδα αντιτίθενται στη συμμετοχή της Τουρκίας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Βάντεφουλ κατά τη συνάντησή του με τον Γεραπετρίτη θα ασκούσε πιέσεις στην κατεύθυνση της αποδοχής από την Αθήνα της συμμετοχής της Τουρκίας στο χρηματοδοτικό εργαλείο. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση, διά στόματος Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί μια χώρα που απειλεί σύμμαχό της με πόλεμο – το διαβόητο casus belli για τα 12 μίλια – ουσιαστικά να επιβραβεύεται από την ΕΕ συμμετέχοντας σε κρίσιμα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά και αποκτώντας ενεργό ρόλο στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της ΕΕ.

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ είχε πρόσφατα δηλώσει, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης Βερολίνου – Άγκυρας για την αγορά από την Τουρκία 40 μαχητικών Eurofighter Typhoon, ότι ο εξοπλισμός της Τουρκίας εξυπηρετεί τη συλλογική άμυνα, ωστόσο, στην πραγματικότητα η Γερμανία ενδιαφέρεται να αυξήσει τις πωλήσεις οπλικών συστημάτων στην Άγκυρα – ήδη σε εξέλιξη υπάρχει πρόγραμμα υποβρυχίων τύπου 214 και, μάλιστα, το Βερολίνο είχε απορρίψει ελληνικό αίτημα για να μπλοκαριστεί το συγκεκριμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η ένταξη μιας χώρας σε κάποιο πρόγραμμα που θα χρηματοδοτείται από το SAFE απαιτεί ομοφωνία από τις χώρες-μέλη της ΕΕ, όπερ σημαίνει ότι Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος μπορούν να πετάξουν έξω από το εργαλείο την Τουρκία. Από την άλλη, ωστόσο, εκτός από τη Γερμανία οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπέρ της συμμετοχής της Άγκυρας τάσσονται και οι Σκανδιναβοί, θεωρώντας ότι η ισχυρή αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας θα διευκολύνει την Ευρώπη να «κλείσει τρύπες» στα εξοπλιστικά κενά της.

Εν πάση περιπτώσει, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα «κλείσουν» οι αιτήσεις για τη χρηματοδότηση από το SAFE, οπότε εκτιμάται ότι οι γερμανικές πιέσεις προς τους διαφωνούντες θα αυξηθούν αναλογικά. Πάντως, η Αθήνα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να κάνει πίσω – και ο πρωθυπουργός έχει επαναλάβει αρκετές φορες ότι χωρίς άρση του casus belli δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Τουρκία να ενταχθεί σε κάποιο σχετικό πρόγραμμα.

