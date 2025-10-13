search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 18:29
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 16:58

Ευρωβουλευτές ΝΔ: Απεσύρθη η απαράδεκτη αναφορά των Κατεχόμενων ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» από ευρωπαϊκή έκθεση

13.10.2025 16:58
evrovouli new

Σε κοινή δήλωση προχώρησαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι, μετά από έντονες αντιδράσεις, απεσύρθη από ευρωπαϊκή έκθεση η αναφορά των Κατεχόμενων ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre-JRC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency) «ζήτησαν συγνώμη για τις εσφαλμένες πληροφορίες που περιείχε η έκθεση», προσθέτοντας ότι «πρέπει να ληφθεί κάθε μέτρο, ώστε να μην υπάρξουν τέτοιου είδους αναφορές στο μέλλον».

Η δήλωση των ευρωβουλευτών της ΝΔ για την επίμαχη αναφορά

«Ύστερα από την έντονη αντίδραση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην ΕΕ, των ευρωβουλευτών της ΝΔ, της κυπριακής πλευράς και συναδέλφων από άλλες πολιτικές ομάδες, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre-JRC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency) απέσυραν την απαράδεκτη αναφορά των κατεχόμενων ως “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” σε κείμενο για τις ενεργειακές πηγές που ανακαλύφθηκαν στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και ζήτησαν συγνώμη για τις εσφαλμένες πληροφορίες που περιείχε η έκθεση, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σε χάρτες που αναγνωρίζουν το παράνομο Τουρκο-Λιβυκό Μνημόνιο συνεργασίας για ΑΟΖ», τόνισαν οι ευρωβουλευτές της ΝΔ.

«Η αναφορά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις της ΕΕ και τις αποφάσεις που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι θέσεις της ΕΕ είναι γνωστές και οφείλουν να τις τηρούν όλοι και σε κάθε επίπεδο. Η διαγραφή ήταν μια επιβεβλημένη κίνηση, αλλά πρέπει να ληφθεί κάθε μέτρο, ώστε να μην υπάρξουν τέτοιου είδους αναφορές στο μέλλον», πρόσθεσαν.

Διαβάστε επίσης:

Προϋπολογισμός 2026: Άρχισε η συζήτηση στη Βουλή – Ο Πιερρακάκης ζητά συναίνεση, αλλά… επιτίθεται σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας – Βερολίνου για το SAFE: Η γερμανική προτίμηση στην Άγκυρα και η αναβολή της επίσκεψης Βάντεφουλ

Γκάλοπ GPO: Καθηλωμένη στο 25% η ΝΔ, δυνητική ψήφος στο 20,2% για Τσίπρα, στο 8,6% ο Σαμαράς, αντέχει το ΠΑΣΟΚ  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
GAZA PRISONERS
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η συμφωνία για τη Γάζα εγείρει τρία μεγάλα ερωτήματα

olympiakos-panathinaikos-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η επιστολή του Ολυμπιακού προς τον ΕΣΑΚΕ, με την οποία πρότεινε να μη γίνει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό τον Οκτώβριο

psyxiko
ΕΛΛΑΔΑ

«Της έστειλα μήνυμα πως είμαι δίπλα της» – Τι λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που τραυμάτισε την έγκυο σύντροφο του με πιρούνι

opekepe_new
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου οι πληρωμές

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τέταρτη, συνεχόμενη, ημέρα παραμονής στην κορυφή της τηλεθέασης συμπλήρωσε ο Alpha την Παρασκευή (10/10)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 18:29
GAZA PRISONERS
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η συμφωνία για τη Γάζα εγείρει τρία μεγάλα ερωτήματα

olympiakos-panathinaikos-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η επιστολή του Ολυμπιακού προς τον ΕΣΑΚΕ, με την οποία πρότεινε να μη γίνει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό τον Οκτώβριο

psyxiko
ΕΛΛΑΔΑ

«Της έστειλα μήνυμα πως είμαι δίπλα της» – Τι λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που τραυμάτισε την έγκυο σύντροφο του με πιρούνι

1 / 3