Ευρωβουλευτές ΝΔ: Απεσύρθη η απαράδεκτη αναφορά των Κατεχόμενων ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» από ευρωπαϊκή έκθεση

Σε κοινή δήλωση προχώρησαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι, μετά από έντονες αντιδράσεις, απεσύρθη από ευρωπαϊκή έκθεση η αναφορά των Κατεχόμενων ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre-JRC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency) «ζήτησαν συγνώμη για τις εσφαλμένες πληροφορίες που περιείχε η έκθεση», προσθέτοντας ότι «πρέπει να ληφθεί κάθε μέτρο, ώστε να μην υπάρξουν τέτοιου είδους αναφορές στο μέλλον».

Η δήλωση των ευρωβουλευτών της ΝΔ για την επίμαχη αναφορά

«Ύστερα από την έντονη αντίδραση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην ΕΕ, των ευρωβουλευτών της ΝΔ, της κυπριακής πλευράς και συναδέλφων από άλλες πολιτικές ομάδες, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre-JRC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency) απέσυραν την απαράδεκτη αναφορά των κατεχόμενων ως “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” σε κείμενο για τις ενεργειακές πηγές που ανακαλύφθηκαν στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και ζήτησαν συγνώμη για τις εσφαλμένες πληροφορίες που περιείχε η έκθεση, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σε χάρτες που αναγνωρίζουν το παράνομο Τουρκο-Λιβυκό Μνημόνιο συνεργασίας για ΑΟΖ», τόνισαν οι ευρωβουλευτές της ΝΔ.

«Η αναφορά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις της ΕΕ και τις αποφάσεις που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι θέσεις της ΕΕ είναι γνωστές και οφείλουν να τις τηρούν όλοι και σε κάθε επίπεδο. Η διαγραφή ήταν μια επιβεβλημένη κίνηση, αλλά πρέπει να ληφθεί κάθε μέτρο, ώστε να μην υπάρξουν τέτοιου είδους αναφορές στο μέλλον», πρόσθεσαν.

