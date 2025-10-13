Opinion Poll: «Κόκκινη κάρτα» στην κυβέρνηση από 7 στους 10 πολίτες – Απώλειες ΝΔ, στο 26,1% η δυνητική ψήφος για Τσίπρα

Οριακές απώλειες καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην έρευνα της OPINION POLL που υλοποιήθηκε στο διάστημα 7/10 έως και 10/10 για λογαρισμό του ACTION 24 και σε δείγμα 1005 νοικοκυριών, με τους πολίτες να την αξιολογούν αρνητικά σε ποσοσό 70,7%. Η ακρίβεια παραμένει το πιο σημαντικό πρόβλημα. Πόσοι θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα

Ειδικότερα, στην εκτίμηση ψήφου, η Ν.Δ χάνει 0.4%, καθώς εμφανίζεται με επίδοση 30.1% έναντι του σταθερά δεύτερου ΠΑΣΟΚ που χάνοντας μόλις 0.2% βρίσκεται στο 13.8%. Έτσι η μεταξύ τους διαφορά είναι 16.3%. Πτώση κατά 0.4% εμφανίζει και η τρίτη πια Ελληνθική Λύση η οποία βρίσκεται στο 11.1% αξιοποιώντας την μεγαλύτερη πτώση της Πλεύσης Ελευερίας κατά 0.8% η οποία βρίσκεται πια στο 10.9%. Ακολουθούν το Κ.Κ.Ε με 7.6% (+0.2%) , ο ΣΥΡΙΖΑ με 4.5% (+ 0.3%) , η Φωνή Λογικής με 4.5% (+0.2%), το ΜΕΡΑ 25 με 3.2% (-1.8%), το Κίνημα Δημοκρατίας με 2.6% (-0.1%), η Νίκη με 2.3% (-0.1%), η Νέα Αριστερά με 1.2% (- 0.4%), ενώ Άλλο κόμμα επιλέγει το 8.2%. Με βάση αυτές τις επιδόσεις μιλάμε για οκτακομματική Βουλή.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων (λευκά/ άκυρα 3.7%, αποχή 4.5%) οι επιδόσεις των κομμάτων είναι: Ν.Δ 24.3%, ΠΑΣΟΚ 11.1%, Ελληνική Λύση 8.9%, Πλεύση Ελευθερίας 8.8%, Κ.Κ.Ε 6.1%, ΣΥΡΙΖΑ 3.6%, Φωνή Λογικής 3.6%, ΜΕΡΑ 25 2.6%, Κίνημα Δημοκρατίας 2.1%, Νίκη 1.9%, Νέα Αριστερά 1%, Άλλο κόμμα 6.6%, Αναποφάσιστοι 19.4%.

Παρά την σταθερότητα των συσχετισμών, υπάρχει μια ρευστότητα που φαίνεται στην ύπαρξη γκρίζας ζώνης της τάξης του 26% και την αύξηση του «Άλλου κόμματος» που φτάνει στο 8.2%.

Στα προβλήματα που ιεραρχούν ως πιο σημαντικά οι πολίτες μακράν πρώτη βρίσκεται η ακρίβεια με 55.5%. Ακολουθούν η Οικονομία/ Ανάπτυξη με 25.6% , η απονομή Δικαιοσύνης / Κράτους Δικαίου και η Διαφθορά που αυξάνουν τα ποσοστά τους στο 16.1% και 15.9% αντίστοιχα, η κατάσταση στο ΕΣΥ με 14.6% σε πτωτική πορεία, τα Εθνικά θέματα/ Ελληνοτουρκικά με 10.6%, το κόστος ενέργειας με 10.5%, η κατάσταση στην Παιδεία με 9.6% κ.λ.π.

Το 27.5% αξιολογεί θετικά το έργο της Κυβέρνησης, ενώ το 70.7% το αξιολογεί αρνητικά.

Το 45.15 απαντά ΚΑΝΕΝΑ στην ερώτηση ποιο κόμμα θεωρεί ότι ασκεί την καλύτερη, πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα πρώτη εμφανίζεται η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 13% και ακολουθούν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ και ΠΑΣΟΚ με 11.4%, Κ.Κ.Ε 6.3%, ΣΥΡΙΖΑ 4.3% κ.λ.π

Στην ερώτηση για καταλληλότητα για Πρωθυπουργός ο ΚΑΝΕΝΑΣ εμφανίζεται στο 31.3%. Από εκεί και πέρα πρώτος εμφανίζεται ο Κ. Μητσοτάκης με 28.1% και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7.9%, Νίκος Ανδρουλάκης με 7.8% , ο Κ. Βελόπουλος με 7.5%, η Α. Λατινοπούλου και ο Δ. Κουτσούμας με 2%, ο Σ. Φάμελλος με 1.8%, ο Σ. Κασσελάκης με 1.7% κ.λ.π

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα, σίγουρα απαντά το 8.6%, θα μπορούσα να το ψηφίσω το 17.5% και δεν θα μπορούσε να το ψηφίσει κανείς το 69.5%. Σε σχέση με την έρευνα παρατηρείται μια αύξηση του σίγουρα θα ψηφίσω κατά 2.1% και μια μείωση του θα μπορούσα να ψηφίσω της τάξης του 7.8%. Έτσι το άθροισμα σίγουρα και θα μπορούσα να ψηφίσω από 31.8% γίνεται 26.1%. Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι η δυνητική ψήφος γενικά και μάλιστα πολύ περισσότερο για κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί δεν έχει καμία σχέση με την πρόθεση ψήφου.

Στα κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς βλέπουμε ότι σίγουρα ναι απαντά το 34.7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές, το 6.3% του ΠΑΣΟΚ, το 1.8% του Κ.Κ.Ε. Ταυτόχρονα δηλώνει επιπλέον ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει το 44.6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 42.3% των ψηφοφόρων της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, το 18.2% του Κ.ΚΕ , το 15.8% του ΠΑΣΟΚ.

