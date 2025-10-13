Στο Σαρμ Ελ Σέιχ ο Μητσοτάκης – Η χειραψία με τον Τραμπ (Photos/ Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου διεξάγεται η ιστορική σύνοδος για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή βρίσκεται και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στο περιθώριο της συνόδου ο Έλληνας πρωθυπουργός αντάλλαξε χειραψία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
O Αμερικανός Πρόεδρος ευχαρίστησε τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο για τη συμμετοχή τους στη Σύνοδο, καθώς στο Σαρμ Ελ Σέιχ βρίσκεται και ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.
