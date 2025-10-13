search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 16:27
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 15:42

Δεν λέει κι όχι στις κυβερνήσεις συνεργασίας ο Γεωργιάδης

13.10.2025 15:42
adonis-georgiadis-vouli

Δεν είναι ότι δεν το έχει ξαναπεί, αλλά πάντα έχει ένα ενδιαφέρον όταν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζει αποτελέσματα δημοσκοπήσεων, ιδίως, δε εκείνα που δεν είναι και πολύ ευνοϊκά για την κυβέρνηση.

Το ίδιο συνέβη και με τη μέτρηση της GPO, σύμφωνα με την οποία 7 στους 10 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι θα ήθελαν να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση. Σχολιάζοντας, ο Ά. Γεωργιάδης σημείωσε στα Παραπολιτικά FM ότι «δεν δίνω ποτέ μεγάλη σημασία σε τέτοιου είδους δείκτες, η δημοκρατίας μας είναι κοινοβουλευτικό πράγμα, δεν είναι θεωρητικό, δηλαδή “θέλω αυτή την κυβέρνηση, δεν θέλω κάποια άλλη”, είναι αν υπάρχουν οι κατάλληλοι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί. Εμείς δεν εκλέγουμε κυβέρνηση εμείς εκλέγουμε κοινοβούλιο, άρα υπό την έννοια αυτή, το 70% που μου λέτε σε μια δημοσκόπηση δεν είναι ένα πράγμα».

Μάλιστα, ο υπουργός πήγε τα πράγματα ένα βήμα πιο πέρα, λέγοντας ότι «το αν θα υπάρχει μονοκομματική κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας το αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός είναι αφεντικό στον τόπο αυτό, εμείς είμαστε όλοι προσωρινοί στις καρέκλες. Εμάς μας διορίζει ή μας παύει το αφεντικό, δηλαδή ο λαός. Αν ο λαός επιλέξει κυβέρνηση συνεργασίας εγώ θα πω στον λαό “κάνεις λάθος”; Είμαι ξεκάθαρος, ο λαός κάνει κουμάντο δια της ψήφου του. Αν ο λαός επιβάλει κυβέρνηση συνεργασίας εμείς οι πολιτικοί είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράζουμε την λαϊκή βούληση, αν δεν μπορεί να επιτευχθεί παρόλα ταύτα, θα ξαναέχουμε εκλογές».

Ενδιαφέρον…

Διαβάστε επίσης

Η… ντρίπλα Λαζαρίδη για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Γιατί ο Μητσοτάκης ήταν… οξύς στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Η ρωσική εχθρικότητα και η πρόκληση για το ΥΠΕΞ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
HAMAS
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποιήσεις για «σοβαρή απειλή» από μέλη της Χαμάς σε Γερμανία και Ευρώπη

kneset
ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση στην Κνεσέτ: Έβγαλαν σηκωτούς βουλευτές που σήκωσαν πανό για την Παλαιστίνη

oikodomi-2-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ για ΝΟΚ: Πράσινο φως για το προεδρικό διάταγμα – Τι ξεμπλοκάρει στις οικοδομές

trump kneset 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στην Κνεσέτ: «Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους» – Το μήνυμα στο Ιράν (Video)

kairos_1310_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται ουσιαστικές βροχές από τα μέσα της εβδομάδας – Η πρόγνωση του Κολυδά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 16:22
HAMAS
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποιήσεις για «σοβαρή απειλή» από μέλη της Χαμάς σε Γερμανία και Ευρώπη

kneset
ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση στην Κνεσέτ: Έβγαλαν σηκωτούς βουλευτές που σήκωσαν πανό για την Παλαιστίνη

oikodomi-2-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ για ΝΟΚ: Πράσινο φως για το προεδρικό διάταγμα – Τι ξεμπλοκάρει στις οικοδομές

1 / 3