Δεν λέει κι όχι στις κυβερνήσεις συνεργασίας ο Γεωργιάδης

Δεν είναι ότι δεν το έχει ξαναπεί, αλλά πάντα έχει ένα ενδιαφέρον όταν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζει αποτελέσματα δημοσκοπήσεων, ιδίως, δε εκείνα που δεν είναι και πολύ ευνοϊκά για την κυβέρνηση.

Το ίδιο συνέβη και με τη μέτρηση της GPO, σύμφωνα με την οποία 7 στους 10 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι θα ήθελαν να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση. Σχολιάζοντας, ο Ά. Γεωργιάδης σημείωσε στα Παραπολιτικά FM ότι «δεν δίνω ποτέ μεγάλη σημασία σε τέτοιου είδους δείκτες, η δημοκρατίας μας είναι κοινοβουλευτικό πράγμα, δεν είναι θεωρητικό, δηλαδή “θέλω αυτή την κυβέρνηση, δεν θέλω κάποια άλλη”, είναι αν υπάρχουν οι κατάλληλοι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί. Εμείς δεν εκλέγουμε κυβέρνηση εμείς εκλέγουμε κοινοβούλιο, άρα υπό την έννοια αυτή, το 70% που μου λέτε σε μια δημοσκόπηση δεν είναι ένα πράγμα».

Μάλιστα, ο υπουργός πήγε τα πράγματα ένα βήμα πιο πέρα, λέγοντας ότι «το αν θα υπάρχει μονοκομματική κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας το αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός είναι αφεντικό στον τόπο αυτό, εμείς είμαστε όλοι προσωρινοί στις καρέκλες. Εμάς μας διορίζει ή μας παύει το αφεντικό, δηλαδή ο λαός. Αν ο λαός επιλέξει κυβέρνηση συνεργασίας εγώ θα πω στον λαό “κάνεις λάθος”; Είμαι ξεκάθαρος, ο λαός κάνει κουμάντο δια της ψήφου του. Αν ο λαός επιβάλει κυβέρνηση συνεργασίας εμείς οι πολιτικοί είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράζουμε την λαϊκή βούληση, αν δεν μπορεί να επιτευχθεί παρόλα ταύτα, θα ξαναέχουμε εκλογές».

Ενδιαφέρον…

