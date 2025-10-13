Γιατί ο Μητσοτάκης ήταν… οξύς στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Μια απορία η στήλη πρέπει να παραδεχθεί ότι της προκλήθηκε διαβάζοντας τη χθεσινή ανάρτηση του πρωθυπουργού για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.

Η απορία αφορούσε στο οξύ ύφος που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην πρόσκληση που έλαβε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να συμμετάσχει στη σύνοδο του Σαρμ ελ Σικ για τα επόμενα βήματα για την ειρήνευση στη Γάζα – προσκλήθηκε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Δυο χαρακτηριστικές φράσεις του Μητσοτάκη – «Η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη» και «Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις» – έδειξαν ότι ο πρωθυπουργός δεν ήθελε απλώς και μόνο να τονίσει τη σημασία της πρόσκλησης, αλλά και να απαντήσει σε όσους λένε ότι η Ελλάδα είναι απούσα από τις εξελίξεις.

Μετά βέβαια η στήλη θυμήθηκε ότι στις 16 του μήνα έχουμε στη Βουλή τη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική και… της λύθηκαν οι απορίες.

Διαβάστε επίσης

Η ρωσική εχθρικότητα και η πρόκληση για το ΥΠΕΞ

Παρέμβαση Παυλόπουλου για γερμανικές αποζημιώσεις

Αποκαλυπτήρια για το άγαλμα των «ηρώων της πραγματικής οικονομίας» – Με Δούκα και Θεοδωρικάκο η εκδήλωση του ΕΕΑ (Video)