search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 09:45
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 08:06

Γιατί ο Μητσοτάκης ήταν… οξύς στην κυριακάτικη ανάρτησή του

13.10.2025 08:06
mitsotakis_synentefksi_typou

Μια απορία η στήλη πρέπει να παραδεχθεί ότι της προκλήθηκε διαβάζοντας τη χθεσινή ανάρτηση του πρωθυπουργού για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.

Η απορία αφορούσε στο οξύ ύφος που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην πρόσκληση που έλαβε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να συμμετάσχει στη σύνοδο του Σαρμ ελ Σικ για τα επόμενα βήματα για την ειρήνευση στη Γάζα – προσκλήθηκε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Δυο χαρακτηριστικές φράσεις του Μητσοτάκη – «Η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη» και «Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις» – έδειξαν ότι ο πρωθυπουργός δεν ήθελε απλώς και μόνο να τονίσει τη σημασία της πρόσκλησης, αλλά και να απαντήσει σε όσους λένε ότι η Ελλάδα είναι απούσα από τις εξελίξεις.

Μετά βέβαια η στήλη θυμήθηκε ότι στις 16 του μήνα έχουμε στη Βουλή τη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική και… της λύθηκαν οι απορίες.

Διαβάστε επίσης

Η ρωσική εχθρικότητα και η πρόκληση για το ΥΠΕΞ

Παρέμβαση Παυλόπουλου για γερμανικές αποζημιώσεις

Αποκαλυπτήρια για το άγαλμα των «ηρώων της πραγματικής οικονομίας» – Με Δούκα και Θεοδωρικάκο η εκδήλωση του ΕΕΑ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
XARHS_DOUKAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Χάρη Δούκα για τον ένα χρόνο από τη μάχη ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ – «Συνεχίζουμε, ενώνουμε, τολμάμε»

israel_hostages_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισε η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς – Παραδόθηκαν οι πρώτοι 7 στον Ερυθρό Σταυρό (Live)

dead_coral_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντική τραγωδία: Μη αναστρέψιμη η καταστροφή των κοραλλιογενών υφάλων

plevris_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Άγνωστο Στρατιώτη: Να μην υπάρχουν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών – Όσοι πήγαν στη Γάζα είναι με τη Χαμάς (video)

britney-pateras-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Jamie vs Britney»: Πατρική αγάπη ή στυγνή εκμετάλλευση τα 13 χρόνια κηδεμονίας; (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: Αν ακούσω στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα φύγω

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 09:45
XARHS_DOUKAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Χάρη Δούκα για τον ένα χρόνο από τη μάχη ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ – «Συνεχίζουμε, ενώνουμε, τολμάμε»

israel_hostages_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισε η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς – Παραδόθηκαν οι πρώτοι 7 στον Ερυθρό Σταυρό (Live)

dead_coral_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντική τραγωδία: Μη αναστρέψιμη η καταστροφή των κοραλλιογενών υφάλων

1 / 3