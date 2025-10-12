Παρέμβαση Παυλόπουλου για γερμανικές αποζημιώσεις

Παρουσία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής εκδήλωση μνήμης της καταστροφής του μαρτυρικού χωριού Καλλικράτη, από τους Γερμανούς τον Οκτώβρη του 1943.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός, στρατιωτική ηγεσία, τοπικοί φορείς και πλήθος κόσμου.

Πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, απόδοση ριζίτικου τραγουδιού, χορός από το Μουσικοχορευτικό Σύλλογο «Τα Σφακιά», ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η ομιλία του κ. Παυλόπουλου σχετικά με τα γεγονότα της εποχής με τίτλο: «Το νομικώς ενεργό και δικαστικώς επιδώξιμο των εν γένει απαιτήσεων της Ελλάδας κατά της Γερμανίας από την περίοδο της ναζιστικής θυριωδίας».

Σχετικά με το θέμα των Γερμανικών αποζημιώσεων ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε: «Οι απαιτήσεις της Ελλάδας για το κατοχικό δάνειο και τις αποζημιώσεις της ναζιστικής θηριωδίας απέναντι στη Γερμανία, είναι πάντα νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες. Η Γερμανία οφείλει τα ποσά αυτά στην Ελλάδα και είναι θέμα δικαιοσύνης και ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού να εκπληρώσει το χρέος της. Η άρνησή της αποτελεί προσβολή για τη διεθνή νομιμότητα, προσβολή για τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό. Αυτά που λέει η Γερμανία ότι το θέμα έχει λήξει αποτελεί μία αυθαιρεσία η οποία δεν έχει προηγούμενο. Όχι μόνο δεν έχει λήξει το θέμα αυτό, αλλά η ίδια η επιτροπή εμπειρογνωμόνων της γερμανικής βουλής αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει δίκιο και το θέμα πρέπει να λυθεί από το αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο, εμείς πιστεύουμε ότι είναι το Δικαστήριο της Χάγης. Δεν θα πάψουμε να θέτουμε αυτό το ζήτημα και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσο έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτύχουμε το στόχο μας. Δεν είναι θέμα εκδίκησης. Είναι θέμα απόδοσης δικαιοσύνης».

