search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 18:54
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2025 16:43

Παρέμβαση Παυλόπουλου για γερμανικές αποζημιώσεις

12.10.2025 16:43
kideia_lenas_samara_prokopis-pavlopoulos

Παρουσία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής εκδήλωση μνήμης της καταστροφής του μαρτυρικού χωριού Καλλικράτη, από τους Γερμανούς τον Οκτώβρη του 1943.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός, στρατιωτική ηγεσία, τοπικοί φορείς και πλήθος κόσμου.

Πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, απόδοση ριζίτικου τραγουδιού, χορός από το Μουσικοχορευτικό Σύλλογο «Τα Σφακιά», ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η ομιλία του κ. Παυλόπουλου σχετικά με τα γεγονότα της εποχής με τίτλο: «Το νομικώς ενεργό και δικαστικώς επιδώξιμο των εν γένει απαιτήσεων της Ελλάδας κατά της Γερμανίας από την περίοδο της ναζιστικής θυριωδίας».

Σχετικά με το θέμα των Γερμανικών αποζημιώσεων ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε: «Οι απαιτήσεις της Ελλάδας για το κατοχικό δάνειο και τις αποζημιώσεις της ναζιστικής θηριωδίας απέναντι στη Γερμανία, είναι πάντα νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες. Η Γερμανία οφείλει τα ποσά αυτά στην Ελλάδα και είναι θέμα δικαιοσύνης και ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού να εκπληρώσει το χρέος της. Η άρνησή της αποτελεί προσβολή για τη διεθνή νομιμότητα, προσβολή για τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό. Αυτά που λέει η Γερμανία ότι το θέμα έχει λήξει αποτελεί μία αυθαιρεσία η οποία δεν έχει προηγούμενο. Όχι μόνο δεν έχει λήξει το θέμα αυτό, αλλά η ίδια η επιτροπή εμπειρογνωμόνων της γερμανικής βουλής αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει δίκιο και το θέμα πρέπει να λυθεί από το αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο, εμείς πιστεύουμε ότι είναι το Δικαστήριο της Χάγης. Δεν θα πάψουμε να θέτουμε αυτό το ζήτημα και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσο έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτύχουμε το στόχο μας. Δεν είναι θέμα εκδίκησης. Είναι θέμα απόδοσης δικαιοσύνης».

Διαβάστε επίσης:

Αποκαλυπτήρια για το άγαλμα των «ηρώων της πραγματικής οικονομίας» – Με Δούκα και Θεοδωρικάκο η εκδήλωση του ΕΕΑ (Video)

Νεύρα στο ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα, γραμματέας νομαρχιακής τον λέει «πολιτικό ερπετό»

«Αδιαμεσολάβητος» και ο Αλέξης Τσίπρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
olympiakos-panathinaikos-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Live η πρώτη μπασκετική μάχη των «αιωνίων»

keaton1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ντάϊαν Κίτον: Τα αίτια θανάτου, οι μάχες με τη βουλιμία και η αλήθεια πίσω από τα καπέλα

akinita 554- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΜΙΔΑ: Ποια είναι τα πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων -Ζητά συνάντηση με το υπ. Περιβάλλοντος

ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 22χρονος τραυματίας, δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι

karetsas-panigiriko-ethniki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

CIES: Ο Καρέτσας κορυφαίος ποδοσφαιριστής Κ18 στον πλανήτη για το 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 18:54
olympiakos-panathinaikos-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Live η πρώτη μπασκετική μάχη των «αιωνίων»

keaton1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ντάϊαν Κίτον: Τα αίτια θανάτου, οι μάχες με τη βουλιμία και η αλήθεια πίσω από τα καπέλα

akinita 554- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΜΙΔΑ: Ποια είναι τα πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων -Ζητά συνάντηση με το υπ. Περιβάλλοντος

1 / 3