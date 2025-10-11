search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 12:55
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2025 10:51

«Αδιαμεσολάβητος» και ο Αλέξης Τσίπρας

11.10.2025 10:51
alexis-tsipras

Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και επιχειρώντας αποκωδικοποίηση των λεγομένων του, ένα από τα πράγματα που κάνει σίγουρα εντύπωση, ανάμεσα σε άλλα βέβαια είναι το εξής: Ο πρώην πρωθυπουργός μιλάει για άμεσα επαφή με τους πολίτες, χωρίς τη «στρατολόγηση» στελεχών.

«Μόνο οι πολίτες μπορούν να ανατρέψουν τα επάνω, θέλω να βαδίσω μαζί τους, στον δρόμο που μαζί θα ανοίξουμε» λέει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

Μα, τι διαφορετικό έλεγε ο Στέφανος Κασσελάκης όταν μιλούσε για… «αδιαμεσολάβητη σχέση με τους πολίτες»; Ή όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωνε πως «η εμπιστοσύνη αυτή οφείλεται και στην μοναδική σχέση άμεσης επικοινωνίας που έχουμε χτίσει και με τον κόσμο»;

Και εντάξει, η Κωνσταντοπούλου έχει το δικό της κόμμα, που δεν σχετίζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αλλά όλοι εκείνοι του ΣΥΡΙΖΑ – και θερμοί υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού – που κατηγορούσαν τον Κασσελάκη για «μεσσιανισμό» ή και διάφορα άλλα εξαιτίας αυτής της προσέγγισης, τι να λένε άραγε για το… «αδιαμεσολάβητο» όραμα του Αλέξη Τσίπρα;

Απορίες Σαββάτου…

Διαβάστε επίσης:

Στην εξ αριστερών αμφισβήτηση του Τσίπρα ποντάρει το Μαξίμου

Στον Μητσοτάκη ο Βορίδης για τον θέμα με τον Βάρρα

Κουμπάρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Πάντρεψε την κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza ekeheiria (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες για την επιτήρηση της εκεχειρίας – Χαμάς: Παραδίδει τους ομήρους αλλά απορρίπτει τα σχέδια για ξένη διοίκηση

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

liagkas_syrigos
MEDIA

Συρίγος για Λιάγκα: Πολλές φορές είναι καλύτερα να αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάς, παρά γιατί μιλάς

vietnam voreia korea (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα – Βιετνάμ: Αμυντική συμφωνία ορόσημο

ATAMAN
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάος στη Basket League: Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

skorda-bisbikis-new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά για Μπισμπίκη: «Μου κάνει εντύπωση που μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουν έφεση» (Video)

kalidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Καλίδης: «Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άντρα στο σπίτι μας, δεν μπερδευόμαστε» (Video)

aftias-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 12:51
gaza ekeheiria (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες για την επιτήρηση της εκεχειρίας – Χαμάς: Παραδίδει τους ομήρους αλλά απορρίπτει τα σχέδια για ξένη διοίκηση

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

liagkas_syrigos
MEDIA

Συρίγος για Λιάγκα: Πολλές φορές είναι καλύτερα να αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάς, παρά γιατί μιλάς

1 / 3