«Αδιαμεσολάβητος» και ο Αλέξης Τσίπρας

Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και επιχειρώντας αποκωδικοποίηση των λεγομένων του, ένα από τα πράγματα που κάνει σίγουρα εντύπωση, ανάμεσα σε άλλα βέβαια είναι το εξής: Ο πρώην πρωθυπουργός μιλάει για άμεσα επαφή με τους πολίτες, χωρίς τη «στρατολόγηση» στελεχών.

«Μόνο οι πολίτες μπορούν να ανατρέψουν τα επάνω, θέλω να βαδίσω μαζί τους, στον δρόμο που μαζί θα ανοίξουμε» λέει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

Μα, τι διαφορετικό έλεγε ο Στέφανος Κασσελάκης όταν μιλούσε για… «αδιαμεσολάβητη σχέση με τους πολίτες»; Ή όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωνε πως «η εμπιστοσύνη αυτή οφείλεται και στην μοναδική σχέση άμεσης επικοινωνίας που έχουμε χτίσει και με τον κόσμο»;

Και εντάξει, η Κωνσταντοπούλου έχει το δικό της κόμμα, που δεν σχετίζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αλλά όλοι εκείνοι του ΣΥΡΙΖΑ – και θερμοί υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού – που κατηγορούσαν τον Κασσελάκη για «μεσσιανισμό» ή και διάφορα άλλα εξαιτίας αυτής της προσέγγισης, τι να λένε άραγε για το… «αδιαμεσολάβητο» όραμα του Αλέξη Τσίπρα;

Απορίες Σαββάτου…

