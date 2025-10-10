Κουμπάρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Πάντρεψε την κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε κουμπάρος του επί πολλά χρόνια στενού του συνεργάτη, Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου και της Εβίνας Γιακουμάτου, κόρης του βουλευτή και πρώην Υπουργού της ΝΔ, Γεράσιμου Γιακουμάτου.

Παρούσα στο μυστήριο και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόβσκι.

Το ζευγάρι έφερε στον κόσμο το πρώτο του παιδί το καλοκαίρι που μας πέρασε και είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

