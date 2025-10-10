search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 22:59
10.10.2025 22:32

Κουμπάρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Πάντρεψε την κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου

10.10.2025 22:32
mitsotakis gamos koumparos

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε κουμπάρος του επί πολλά χρόνια στενού του συνεργάτη, Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου και της Εβίνας Γιακουμάτου, κόρης του βουλευτή και πρώην Υπουργού της ΝΔ, Γεράσιμου Γιακουμάτου.

Παρούσα στο μυστήριο και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόβσκι.

Το ζευγάρι έφερε στον κόσμο το πρώτο του παιδί το καλοκαίρι που μας πέρασε και είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

