10.10.2025 17:43

Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Μητσοτάκη – Σκλαβενίτη – Τι συμφώνησαν

10.10.2025 17:43
sklavenitis new

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη, Γεράσιμου Σκλαβενίτη, στον απόηχο του προστίμου-μαμούθ ύψους 1,44 εκατ. ευρώ που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας και την αντίδραση της οικογένειας Σκλαβενίτη.

Σύμφωνα με πηγές, στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού με τη διοίκηση της μεγαλύτερης αλυσίδας του οργανωμένου λιανεμπορίου της Ελλάδας βρέθηκε το θέμα του ανταγωνισμού και της διαφάνειας στις τιμές βασικών αγαθών και τροφίμων.

Παράλληλα, συζητήθηκε και η ανάγκη σαφήνειας και καθαρότητας των κανόνων που πρέπει να διέπουν τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου (ΔΙΜΕΑ).

Με αυτό τον τρόπο μπορεί να εμπεδωθεί ένα κλίμα μεγαλύτερης εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας, αγοράς και καταναλωτών, σύμφωνα με τις δυο πλευρές.

Όπως αναφέρουν πηγές, συμφωνήθηκε το προσεχές διάστημα η κυβέρνηση να συζητήσει με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας και η μεθοδολογία της αρχικής τιμής.

Παράλληλα, τονίζουν πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για τη διαμόρφωση ενός πιο διαφανούς και αξιόπιστου πλαισίου ελέγχων, με σαφείς κανόνες, προς όφελος του καταναλωτή και της υγιούς επιχειρηματικότητας.

