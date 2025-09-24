search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 11:15

Υπουργείο Ανάπτυξης: Πρόστιμo 2,2 εκατ. ευρώ σε Σκλαβενίτη και Lidl για ακρίβεια (video)

24.09.2025 11:15
SUPERMARKET

Στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 2,2 εκατ. ευρώ στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Lidl, προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Τα πρόστιμα αφορούν παραβάσεις του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας και στις δύο αλυσίδες.

Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση ελέγχων που διεξήγαγε η ΔΙΜΕΑ -για την τήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας- ανακοινώθηκαν οι σχετικές αποφάσεις για την επιβολή των αντίστοιχων προστίμων.

Η πρώτη αφορά πρόστιμο 1.440.000 ευρώ στην εταιρεία «Σκλαβενίτης», για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν ελέγχου που διατάχθηκε το καλοκαίρι του 2025.

Πέρα από τον «Σκλαβενίτη», απόφαση ελήφθη από τη ΔΙΜΕΑ, για την επιβολή προστίμου 805.340 ευρώ στην εταιρεία «Lidl» που αφορά παραβάσεις του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, κατόπιν εντολής ελέγχου που έδωσε το 2024 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, πριν από την ανακοίνωση των αποφάσεων ενημερώθηκαν οι δύο εταιρείες.

«Η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Οι φορείς του λιανεμπορίου οφείλουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Είμαστε δεσμευμένοι σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι να στηρίζουμε με πράξεις το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, της μεσαίας τάξης και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Αλαλούμ με το «Εξοικονομώ»: Κίνδυνος να χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια

Airbnb: Νέο καθεστώς ξανά, τι αλλάζει για ιδιοκτήτες, μισθώσεις και φορολογικές υποχρεώσεις

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Το απόγευμα πάνε ταμείο οι πρώτοι δικαιούχοι – Ποιοι θα πληρωθούν την Παρασκευή

