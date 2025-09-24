Αλαλούμ με το «Εξοικονομώ»: Κίνδυνος να χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια

Παράταση πήραν τα προγράμματα «Εξοικονομώ» προκειμένου, όπως υποστηρίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, να μη χαθούν σημαντικά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πρόκειται για συνολικά 13 προγράμματα εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προϋπολογισμού άνω των 2,5 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών οδηγούν σε μεγάλες καθυστερήσεις, η αύξηση των τιμών υλικών και συσκευών φέρνει υπερκοστολογήσεις και μεγάλος αριθμός δικαιούχων εγκαταλείπει τα προγράμματα.

Με εξαίρεση το «Εξοικονομώ 2021», σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρείται στο σύνολο των προγραμμάτων, ενώ στον «αέρα» βρίσκεται το «Εξοικονομώ 2025».

Προσωρινή διέξοδο, μέσω παρατάσεων, στο χάος που επικρατεί με τα προγράμματα «Εξοικονομώ» αναζητά το ΥΠΕΝ, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα καθώς κινδυνεύουν να χαθούν σημαντικά κονδύλια που έχουν δεσμευτεί για την υλοποίησή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Την περασμένη Παρασκευή το αρμόδιο υπουργείο ανακοίνωσε την παράταση 13 συνολικά προγραμμάτων εξοικονόμησης που απευθύνονται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,5 δισ. ευρώ, με την επισήμανση «ότι διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

Αγχώδης κίνηση του ΥΠΕΝ

Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια αγχώδη κίνηση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ μπροστά στην αδυναμία εφαρμογής μιας ουσιαστικής παρέμβασης που θα επισπεύσει την υλοποίηση των έργων, καθώς ο χρόνος δεν επαρκεί για αλλαγές στον σχεδιασμό.



Η εμπλοκή, σύμφωνα με πληροφορίες, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στα προγράμματα, ώστε να οργανώσει έναν πιο αποτελεσματικό συντονισμό, είναι ενδεικτική του μεγέθους του προβλήματος.



Η γραφειοκρατία των ίδιων των προγραμμάτων (από την υποβολή της αίτησης έως την έναρξη εργασιών μεσολαβούν επτά στάδια), οι καθυστερήσεις στην έκδοση των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων, ο επικοινωνιακού χαρακτήρα σχεδιασμός σε πολλές περιπτώσεις, σε συνδυασμό και με τη γραφειοκρατία των τραπεζών, που εμπλέκονται στις περιπτώσεις που ο καταναλωτής θα επιλέξει να καλύψει τη δική του συμμετοχή με δανεισμό, κρατούν τα προγράμματα παγωμένα, αφήνοντας τους ωφελούμενους εγκλωβισμένους και σε αβεβαιότητα.



Οι καθυστερήσεις, από την άλλη, αυξάνουν τα κόστη υλικών και συσκευών καθώς «τρέχει» ο πληθωρισμός, δίνοντας πάτημα και για υπερκοστολογήσεις, με αποτέλεσμα ένα ποσοστό των ωφελούμενων να υπαναχωρεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΕΕ, έχει διαπιστωθεί ότι ένα ποσοστό 10% των ωφελούμενων υπαναχωρεί κατά τη φάση υποβολής ηλεκτρονικής ταυτότητας και επιπλέον ένα 10%-15% στη συνέχεια.

Στο 35% φτάνει το ποσοστό της μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των έργων (αφορά κυρίως αιτήσεις με δανεισμό και σε ειδικές περιπτώσεις).

Καθυστερήσεις και στο «Εξοικονομώ 2021»

Μη εμπρόθεσμες ολοκληρώσεις οδηγούν σε ποσοστά απένταξης έργων που κρίνονται ιδιαίτερα υψηλά και στο «Εξοικονομώ 2021», το μοναδικό από τα 13 προγράμματα που έχει δείξει κάποιο ρυθμό, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων είναι μεγάλες.



Από τα περίπου 43.500 έργα που έχουν ενταχθεί, ολοκληρώθηκαν 2.350, δηλαδή μόλις το 5%.

Το ποσοστό των αιτήσεων που ολοκληρώθηκαν έως 31 Μαΐου 2024, με βάση τα στοιχεία του ΥΠΕΝ, διαμορφώθηκε στο 23%, ενώ στις 31 Μαΐου 2026, οπότε λήγει το «Εξοικονομώ 2021» του Ταμείου Ανάκαμψης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των έργων.

Το «Εξοικονομώ 2023» δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, ενώ στον «αέρα» βρίσκεται το «Εξοικονομώ 2025».



Με βάση τον οδηγό του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει έργα από τις 31 Ιανουαρίου 2024 και να τα ολοκληρώσουν έως 31 Δεκεμβρίου 2025, προθεσμία που έχει μετατεθεί για τις 26 Ιουνίου 2026.



Η γεωγραφική κατανομή των προγραμμάτων δείχνει επίσης τις καθυστερήσεις: Στη Δυτική Μακεδονία (570 αιτήσεις), Ήπειρο (1.295), Ιόνια Νησιά (598), Στερεά Ελλάδα (1.099), Δυτική Ελλάδα (2.293), Θεσσαλία (1.576), Κεντρική Μακεδονία (5.485). Οι περισσότερες αιτήσεις είναι στην Αττική, όπου ο αριθμός τους αγγίζει τις 9.026.



Ενδεικτική περίπτωση του «Εξοικονομώ 2025» είναι αυτή όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε 19%.

