search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 14:38
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 13:58

Επίδομα παιδιού 2025: Αντίστροφη μέτρηση για την 4η δόση – Οι ημερομηνίες πληρωμής μέχρι το τέλος του χρόνου

23.09.2025 13:58
opeka_new

Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2025, με χιλιάδες οικογένειες να αναμένουν την κατάθεση των ποσών στους λογαριασμούς τους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΠΕΚΑ, η πληρωμή θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.

Αμέσως μετά την καταβολή της δόσης, η πλατφόρμα Α21 θα επανενεργοποιηθεί για την υποβολή νέων αιτήσεων.

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δόσεων

Οι επόμενες δόσεις για το 2025 έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

  • Πέμπτη δόση: Παρασκευή 28 Νοεμβρίου
  • Έκτη δόση: Μεταξύ 19 και 24 Δεκεμβρίου (για να καλύψει τις γιορτινές ανάγκες των οικογενειών)

Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί από τον ΟΠΕΚΑ, αλλά συνήθως η καταβολή πραγματοποιείται στο πρώτο μισό του καθορισμένου διαστήματος.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Διαβάστε επίσης:

Χωρίς τέλος η ακρίβεια που πνιγεί τα ελληνικά νοικοκυριά στη χώρα μας … Άλλωστε βοηθά τα δημόσια έσοδα

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Αύριο (24/9) το απόγευμα οι πρώτες πληρωμές – Ποιοι πάνε ταμείο την Παρασκευή (video)

Ψηφιακά εργαλεία και προγνωστικά μοντέλα μεταμορφώνουν τον φορολογικό έλεγχο σε παιχνίδι στρατηγικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vasilis_kokkalis_0804_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δύο αιτήματα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

gavriili_skorda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γαβριήλ για (κόμμα) Τσίπρα: «Ο κόσμος δεν χρειάζεται μια πολιτική “σούπα” απέναντι στον Μητσοτάκη» (video)

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς το Ελληνικό και Γλυφάδα

efsyn_logo_new
MEDIA

Εφημερίδα των Συντακτών για τη συμφωνία με Μελισσανίδη: Η πολιτική ταυτότητα της εφημερίδας παραμένει αναλλοίωτη

liagkas-dimas-new
MEDIA

Λιάγκας κατά Πύρρου Δήμα: «Τώρα έγινε λίγο πιο μικρός, κόντυνε έναν πόντο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 14:38
vasilis_kokkalis_0804_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δύο αιτήματα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

gavriili_skorda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γαβριήλ για (κόμμα) Τσίπρα: «Ο κόσμος δεν χρειάζεται μια πολιτική “σούπα” απέναντι στον Μητσοτάκη» (video)

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς το Ελληνικό και Γλυφάδα

1 / 3