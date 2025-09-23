Επίδομα παιδιού 2025: Αντίστροφη μέτρηση για την 4η δόση – Οι ημερομηνίες πληρωμής μέχρι το τέλος του χρόνου

Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2025, με χιλιάδες οικογένειες να αναμένουν την κατάθεση των ποσών στους λογαριασμούς τους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΠΕΚΑ, η πληρωμή θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.

Αμέσως μετά την καταβολή της δόσης, η πλατφόρμα Α21 θα επανενεργοποιηθεί για την υποβολή νέων αιτήσεων.

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δόσεων

Οι επόμενες δόσεις για το 2025 έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Πέμπτη δόση: Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου Έκτη δόση: Μεταξύ 19 και 24 Δεκεμβρίου (για να καλύψει τις γιορτινές ανάγκες των οικογενειών)

Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί από τον ΟΠΕΚΑ, αλλά συνήθως η καταβολή πραγματοποιείται στο πρώτο μισό του καθορισμένου διαστήματος.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

