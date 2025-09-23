Χωρίς τέλος η ακρίβεια που πνιγεί τα ελληνικά νοικοκυριά στη χώρα μας … Άλλωστε βοηθά τα δημόσια έσοδα

Η ακρίβεια παραμένει το μείζον πρόβλημα, στη χώρα μας, με τις τιμές σε βασικά αγαθά, ενοίκια, υπηρεσίες και ενέργεια να κινούνται σε επίπεδα που υπερβαίνουν κατά πολύ τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Από το σούπερ μάρκετ μέχρι τον λογαριασμό του ρεύματος, οι πολίτες πληρώνουν υπερβολικά ανατιμημένες υψηλές τιμές, ενώ οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι και η αγοραστική δύναμη διαβρώνεται καθημερινά.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει η Eurostat αλλά και η Τραπεζα της Ελλάδος αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους η πορεία του πληθωρισμού σε Ελλάδα και Ευρωζώνη είναι η μέρα με τη νύχτα!

Αναλυτικά:

Ιανουάριος 2025: Ελλάδα 3,1% Ευρωζώνη 2,5%

Μάρτιος 2025: Ελλάδα 3,1% Ευρωζώνη 2,2%

Μάιος 2025: Ελλάδα 3,3% Ευρωζώνη 1,9%

Ιούλιος 2025: Ελλάδα 3,7% Ευρωζώνη 2,0%

Αύγουστος 2025: Ελλάδα 3,1% Ευρωζώνη 2,0%

Tην ίδια ωρα τα δεδομένα από την Τράπεζα της Ελλάδος, δείχνουν καθαρά οτι στην Ελλάδα επιμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός:

2025 Ελλάδα 3,1% (2,5%) Ευρωζώνη 2,1%

2026 Ελλάδα 2,6% (2,1%) Ευρωζώνη 1,7%

Ενώ, για τον Αύγουστο του 2025 ήταν ακριβότερη η Ελλάδα από τη Ευρωζώνη

Τρόφιμα Ελλάδα 2,6% Ευρωζώνη 2,4%

Ενοίκια Ελλάδα 10,9% Ευρωζώνη 2,9%-

Ηλεκ. ρεύμα Ελλάδα 7,7% Ευρωζώνη -0,5%

Υπηρεσίες Ελλάδα 4,9% Ευρωζώνη 3,1%

Στην αγορά ακινήτων, η κατάσταση είναι ακόμη πιο ασφυκτική: οι τιμές ενοικίων αυξήθηκαν κατά 10,9%, όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης περιορίστηκε στο 2,9%, ενώ από το 2017 οι τιμές κατοικίας έχουν ξεπεράσει το 70% ανόδου. Παρά τις εξαγγελίες για στεγαστική πολιτική, δεν υπήρξε μέχρι σήμερα καμία ουσιαστική παρέμβαση για την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Φαίνεται δηλαδή ξεκάθαρα οτι το ράλι του πληθωρισμού στην χώρα μας απο την αρχή του έτους σε σχέση με της Ευρωζώνης είναι εμφανές.

Τα κακά νέα είναι οτι η ακρίβεια αυτή φαίνεται ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως και τον Απρίλιο του 2026, καθώς η ελληνική κοινωνία θα συνεχίσει να πορεύεται χωρίς ασπίδα προστασίας απέναντι στην αισχροκέρδεια … Η λειτουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς τοποθετείται χρονικά μετά το προσεχές Πάσχα. Μέχρι τότε, οι πολίτες θα εξακολουθούν να απευθύνονται σε μηχανισμούς, με περιορισμένη δυνατότητα ελέγχου και χωρίς την αποτελεσματικότητα που υπόσχεται η νέα δομή.

Ο Υπουργός ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καλεί τα σούπερ μάρκετ να δείξουν έμπρακτη κοινωνική ευθύνη. Υπογραμμίζει δε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει την ασυδοσία, ενώ πρόσθετει ότι είναι σε εξέλιξη αυστηροί έλεγχοι για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας!

Αλλά είπαμε ο πληθωρισμός σε συνδυασμό με τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές (ΦΠΑ και αλλού) αποδίδει στο κράτος … θυμίζουμε ότι το 2024 ξεπέρασαν τα 10,5 δισ.!

