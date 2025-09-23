Ψηφιακά εργαλεία και προγνωστικά μοντέλα μεταμορφώνουν τον φορολογικό έλεγχο σε παιχνίδι στρατηγικής

Η φοροδιαφυγή παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» για τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου, με τις απώλειες να εκτιμώνται σε περίπου 4 δισ. ευρώ για τη διετία 2024–2025. Στο πλαίσιο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενισχύει τον ψηφιακό της μηχανισμό, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, όπως προγνωστικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, big data και ανάλυση μεγάλων δεδομένων. Στόχος είναι η έγκαιρη αναγνώριση περιπτώσεων υψηλού φορολογικού κινδύνου, με έμφαση σε στοχευμένους, αποδοτικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους.

Σε ειδική εκδήλωση παρουσία στελεχών της ΑΑΔΕ, αλλά και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σουηδικής Φορολογικής Αρχής, παρουσιάστηκαν τα νέα ψηφιακά εργαλεία που προστίθενται στο οπλοστάσιο του φοροελεγκτικού μηχανισμού. Η αρχή επιδιώκει με αυτά να μετατραπεί ο έλεγχος από διαδικασία καταστολής σε σύστημα πρόληψης, εστιάζοντας σε περιοχές και υποθέσεις όπου το ρίσκο φοροδιαφυγής είναι υψηλότερο.

Ανάμεσα στα εργαλεία που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται:

Πιλοτικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης , που επιτρέπει την ιεράρχηση των υποθέσεων βάσει της πιθανότητας φορολογικής απόκλισης. Αυτό επιτρέπει στη διοίκηση να εστιάζει τους ελέγχους εκεί όπου το ρίσκο είναι μεγαλύτερο, μειώνοντας ταυτόχρονα τον χρόνο και το κόστος των επιτόπιων επαληθεύσεων.

Νέο σύστημα risk analysis , το οποίο συγκεντρώνει και διασταυρώνει δεδομένα από Taxis, myDATA, περιουσιολόγιο, τράπεζες, ΓΕΜΗ και ΕΦΚΑ. Το σύστημα ενσωματώνει ενιαία κριτήρια επιλογής υποθέσεων και τυχαία δειγματοληψία, ώστε να διατηρείται το στοιχείο της απρόβλεπτης επιθεώρησης και να περιορίζεται η δυνατότητα «προβλεψιμότητας» από τους φορολογουμένους.

Οδηγός για ηλεκτρονικό εμπόριο και κρυπτονομίσματα, που τυποποιεί τις διαδικασίες ελέγχου για συναλλαγές σε ψηφιακές πλατφόρμες, εστιάζοντας σε αδήλωτα εισοδήματα και αποκλίσεις ΦΠΑ.

Τι αλλάζει το 2026

Η ΑΑΔΕ προγραμματίζει σειρά επεκτάσεων και νέων μέτρων, με στόχο την περαιτέρω ψηφιοποίηση και ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης:

Επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου , που μετά τους επαγγελματίες του αυτοκινήτου θα περιλαμβάνει και επιχειρήσεις του κλάδου εκδηλώσεων, όπως γάμους, βαπτίσεις και δεξιώσεις.

Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις επιχειρήσεις, με σταδιακή εφαρμογή: οι μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ θα ενταχθούν από 2 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις από 1η Οκτωβρίου 2026.

Μαζικές ψηφιακές διασταυρώσεις και έλεγχοι με drones, με απευθείας μετάδοση φωτογραφιών και βίντεο από σημεία ελέγχου. Η ειδική Μονάδα Μαζικών Ψηφιακών Διασταυρώσεων θα επεξεργάζεται τα δεδομένα από τιμολόγια και ανοιχτές πηγές για εντοπισμό ύποπτων ασυμφωνιών, εστιάζοντας σε ΦΠΑ, αδήλωτα εισοδήματα και ψηφιακά ίχνη παράνομων συναλλαγών.

Με την ενίσχυση του ψηφιακού μηχανισμού, η ΑΑΔΕ επιδιώκει την αύξηση της συμμόρφωσης, τη μείωση των απωλειών εσόδων και την ενίσχυση της διαφάνειας στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων αναμένεται να μετατρέψει τον φορολογικό έλεγχο σε ένα σύστημα πρόβλεψης και πρόληψης, συμβάλλοντας στη σταθερότητα των δημόσιων εσόδων και στην ισχυρότερη προστασία του φορολογικού συστήματος.

