search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 08:24
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

23.09.2025 07:10

Ψηφιακά εργαλεία και προγνωστικά μοντέλα μεταμορφώνουν τον φορολογικό έλεγχο σε παιχνίδι στρατηγικής

23.09.2025 07:10
aade_1609_1920-1080_new

Η φοροδιαφυγή παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» για τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου, με τις απώλειες να εκτιμώνται σε περίπου 4 δισ. ευρώ για τη διετία 2024–2025. Στο πλαίσιο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενισχύει τον ψηφιακό της μηχανισμό, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, όπως προγνωστικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, big data και ανάλυση μεγάλων δεδομένων. Στόχος είναι η έγκαιρη αναγνώριση περιπτώσεων υψηλού φορολογικού κινδύνου, με έμφαση σε στοχευμένους, αποδοτικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους.

Σε ειδική εκδήλωση παρουσία στελεχών της ΑΑΔΕ, αλλά και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σουηδικής Φορολογικής Αρχής, παρουσιάστηκαν τα νέα ψηφιακά εργαλεία που προστίθενται στο οπλοστάσιο του φοροελεγκτικού μηχανισμού. Η αρχή επιδιώκει με αυτά να μετατραπεί ο έλεγχος από διαδικασία καταστολής σε σύστημα πρόληψης, εστιάζοντας σε περιοχές και υποθέσεις όπου το ρίσκο φοροδιαφυγής είναι υψηλότερο.

Ανάμεσα στα εργαλεία που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται:

  • Πιλοτικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, που επιτρέπει την ιεράρχηση των υποθέσεων βάσει της πιθανότητας φορολογικής απόκλισης. Αυτό επιτρέπει στη διοίκηση να εστιάζει τους ελέγχους εκεί όπου το ρίσκο είναι μεγαλύτερο, μειώνοντας ταυτόχρονα τον χρόνο και το κόστος των επιτόπιων επαληθεύσεων.
  • Νέο σύστημα riskanalysis, το οποίο συγκεντρώνει και διασταυρώνει δεδομένα από Taxis, myDATA, περιουσιολόγιο, τράπεζες, ΓΕΜΗ και ΕΦΚΑ. Το σύστημα ενσωματώνει ενιαία κριτήρια επιλογής υποθέσεων και τυχαία δειγματοληψία, ώστε να διατηρείται το στοιχείο της απρόβλεπτης επιθεώρησης και να περιορίζεται η δυνατότητα «προβλεψιμότητας» από τους φορολογουμένους.
  • Οδηγός για ηλεκτρονικό εμπόριο και κρυπτονομίσματα, που τυποποιεί τις διαδικασίες ελέγχου για συναλλαγές σε ψηφιακές πλατφόρμες, εστιάζοντας σε αδήλωτα εισοδήματα και αποκλίσεις ΦΠΑ.

Τι αλλάζει το 2026

Η ΑΑΔΕ προγραμματίζει σειρά επεκτάσεων και νέων μέτρων, με στόχο την περαιτέρω ψηφιοποίηση και ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης:

  • Επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου, που μετά τους επαγγελματίες του αυτοκινήτου θα περιλαμβάνει και επιχειρήσεις του κλάδου εκδηλώσεων, όπως γάμους, βαπτίσεις και δεξιώσεις.
  • Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις επιχειρήσεις, με σταδιακή εφαρμογή: οι μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ θα ενταχθούν από 2 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις από 1η Οκτωβρίου 2026.
  • Μαζικές ψηφιακές διασταυρώσεις και έλεγχοι με drones, με απευθείας μετάδοση φωτογραφιών και βίντεο από σημεία ελέγχου. Η ειδική Μονάδα Μαζικών Ψηφιακών Διασταυρώσεων θα επεξεργάζεται τα δεδομένα από τιμολόγια και ανοιχτές πηγές για εντοπισμό ύποπτων ασυμφωνιών, εστιάζοντας σε ΦΠΑ, αδήλωτα εισοδήματα και ψηφιακά ίχνη παράνομων συναλλαγών.

Με την ενίσχυση του ψηφιακού μηχανισμού, η ΑΑΔΕ επιδιώκει την αύξηση της συμμόρφωσης, τη μείωση των απωλειών εσόδων και την ενίσχυση της διαφάνειας στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων αναμένεται να μετατρέψει τον φορολογικό έλεγχο σε ένα σύστημα πρόβλεψης και πρόληψης, συμβάλλοντας στη σταθερότητα των δημόσιων εσόδων και στην ισχυρότερη προστασία του φορολογικού συστήματος.

Διαβάστε επίσης:

Ενέργεια: Πόσο έτοιμη είναι η Ευρώπη για έναν παγωμένο χειμώνα; – Φόβοι για τιμές στα ύψη

Βήμα-βήμα η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου – Ποιοι θα πάρουν έως 800 ευρώ και πώς, καταβολή έως τέλος Νοεμβρίου

Ποιες αγορές έφεραν έσοδα ρεκόρ για τον τουρισμό – Πάνω από 12 δισ. ευρώ το επτάμηνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alumil_egypt_new
BUSINESS

Η ALUMIL καταγράφει ισχυρή αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών ενισχύοντας ηγετική θέση στον αλουμίνιο

kennedy_trump_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνεχίζεται η επίθεση κατά της επιστήμης – O Τραμπ «έδειξε» την παρακεταμόλη ως… υπεύθυνη για αυτισμό

xhtos
BUSINESS

ΧΗΤΟΣ: Οδηγεί την ενεργειακή μετάβαση με ολοκλήρωση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 3,91 MW

volos_nosokomeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό – Κατέρρευσαν στο νοσοκομείο οι γονείς του

peropoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον απήγαγαν την ώρα που πήγαινε σχολείο και του ζήτησαν 10.000 ευρώ – Μία σύλληψη (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

mister boutia
LIFESTYLE

Πέθανε ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» Γιώργος Σταυρόπουλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 08:22
alumil_egypt_new
BUSINESS

Η ALUMIL καταγράφει ισχυρή αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών ενισχύοντας ηγετική θέση στον αλουμίνιο

kennedy_trump_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνεχίζεται η επίθεση κατά της επιστήμης – O Τραμπ «έδειξε» την παρακεταμόλη ως… υπεύθυνη για αυτισμό

xhtos
BUSINESS

ΧΗΤΟΣ: Οδηγεί την ενεργειακή μετάβαση με ολοκλήρωση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 3,91 MW

1 / 3