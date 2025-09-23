Ψηφιακά εργαλεία και προγνωστικά μοντέλα μεταμορφώνουν τον φορολογικό έλεγχο σε παιχνίδι στρατηγικής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η φοροδιαφυγή παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» για τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου, με τις απώλειες να εκτιμώνται σε περίπου 4 δισ. ευρώ για τη διετία 2024–2025. Στο πλαίσιο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενισχύει τον ψηφιακό της μηχανισμό, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, όπως προγνωστικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, big data και ανάλυση μεγάλων δεδομένων. Στόχος είναι η έγκαιρη αναγνώριση περιπτώσεων υψηλού φορολογικού κινδύνου, με έμφαση σε στοχευμένους, αποδοτικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους.
Σε ειδική εκδήλωση παρουσία στελεχών της ΑΑΔΕ, αλλά και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σουηδικής Φορολογικής Αρχής, παρουσιάστηκαν τα νέα ψηφιακά εργαλεία που προστίθενται στο οπλοστάσιο του φοροελεγκτικού μηχανισμού. Η αρχή επιδιώκει με αυτά να μετατραπεί ο έλεγχος από διαδικασία καταστολής σε σύστημα πρόληψης, εστιάζοντας σε περιοχές και υποθέσεις όπου το ρίσκο φοροδιαφυγής είναι υψηλότερο.
Ανάμεσα στα εργαλεία που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται:
Η ΑΑΔΕ προγραμματίζει σειρά επεκτάσεων και νέων μέτρων, με στόχο την περαιτέρω ψηφιοποίηση και ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης:
Με την ενίσχυση του ψηφιακού μηχανισμού, η ΑΑΔΕ επιδιώκει την αύξηση της συμμόρφωσης, τη μείωση των απωλειών εσόδων και την ενίσχυση της διαφάνειας στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων αναμένεται να μετατρέψει τον φορολογικό έλεγχο σε ένα σύστημα πρόβλεψης και πρόληψης, συμβάλλοντας στη σταθερότητα των δημόσιων εσόδων και στην ισχυρότερη προστασία του φορολογικού συστήματος.
