Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Αύριο (24/9) το απόγευμα οι πρώτες πληρωμές – Ποιοι πάνε ταμείο την Παρασκευή (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Από αύριο (24/9) το απόγευμα θα ξεκινήσουν από τον e-ΕΦΚΑ οι πληρωμές όλων των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Οκτώβριο, με τους τελευταίους δικαιούχους να βλέπουν χρήματα στους λογαριασμούς τους την Παρασκευή (26/9)
Συγκεκριμένα, οι πληρωμές των συντάξεων θα ακολουθήσουν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Οι συνταξιούχοι, όπως γίνεται κάθε μήνα, θα δουν τα ποσά να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.
Ειδικότερα:
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.
Ειδικότερα:
Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.
Διαβάστε επίσης:
Ψηφιακά εργαλεία και προγνωστικά μοντέλα μεταμορφώνουν τον φορολογικό έλεγχο σε παιχνίδι στρατηγικής
Τα έσοδα ξεπερνούν τους στόχους αλλά η επιβράδυνση της ανάπτυξης και η εξάρτηση από τον τουρισμό προβληματίζουν
«Βραχνάς» η ακρίβεια για τα νοικοκυριά: Κρέας, ψάρι, φρούτα σε «απαγορευμένη λίστα» – Με εξαφάνιση απειλείται ο πρωτογενής τομέας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.