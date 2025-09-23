search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Πηγαδάς

23.09.2025 06:20

«Βραχνάς» η ακρίβεια για τα νοικοκυριά: Κρέας, ψάρι, φρούτα σε “απαγορευμένη λίστα” – Με εξαφάνιση απειλείται ο πρωτογενής τομέας

23.09.2025 06:20
Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κοινωνία (αλλά και για την κυβέρνηση), καθώς σύμφωνα με τις έρευνες και τις δημοσκοπήσεις, η πλειοψηφία του κόσμου δυσκολεύεται να αγοράσει ακόμη και τα βασικά προϊόντα.

Την ίδια στιγμή, η παραδοχή της κυβέρνησης, ότι τα κέρδη των σούπερ-μάρκετ έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, αποδεικνύει ότι όλο το προηγούμενο διάστημα τα μέτρα που είχε πάρει ήταν αναποτελεσματικά τόσο στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, όσο και της αισχροκέρδειας.

Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα διαδέχονται η μία την άλλη, η αισχροκέρδεια καλπάζει ανεξέλεγκτη και οι εντατικοί έλεγχοι που θα γίνουν στην αγορά σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργείου Ανάπτυξης, είναι αμφίβολο αν είναι ικανοί να αντιστρέψουν την κατάσταση.

Όπως μας έχει ενημερώσει πολλάκις ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, κ. Απόστολος Ραυτόπουλος, η κατάσταση στα σούπερ μάρκετ έχει ξεφύγει. Όπως είπε «2 στα 3 νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, ενώ σχεδόν 80 ευρώ χρειάζεται ένας άνθρωπος για να περάσει λίγες ημέρες της εβδομάδας, χωρίς να έχει αγοράσει κρέας, ψάρι, φρούτα ή απορρυπαντικά».

Δίνοντας ένα παράδειγμα της ακρίβειας, ο κ. Ραυτόπουλος αποκάλυψε ότι ένας καφές φίλτρου των 500γρ. κοστίζει 12,80 ευρώ. Δηλαδή, ένα κιλό γαλλικός καφές κοστίζει σχεδόν 26 ευρώ.

«Η μοσχαρίσια μπριζόλα κοστίζει 19,5 ευρώ το κιλό. Όμως, ο Έλληνας κτηνοτρόφος την πουλάει στον έμπορο στα 7,5 ευρώ. Αν δεν είναι αυτό αισχροκέρδεια τότε τι είναι;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης.  

Παράλληλα, σχολιάζοντας την ευλογιά αιγοπροβάτων, τόνισε ότι ο πρωτογενής τομέας παλεύει για να μην αφανιστεί. Όσον αφορά τις τιμές στα αμνοερίφια, σημείωσε πως τον Μάιο του 2025 το αρνί είχε 11,60 ευρώ, τη στιγμή που σήμερα έχει 13,80 ευρώ. Επιπλέον, το κατσίκι είχε τον Μάιο του 2025, 12,10 ευρώ και σήμερα έχει φτάσει στα 14 ευρώ.

«Για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε, πριν από 5 χρόνια είχαμε περίπου 2.250 αγελαδοτρόφους, ενώ τον Ιούλιο του 2025 υπάρχουν μόλις 1.608. Άρα από την 1η Ιανουαρίου του 2026 πόσοι θα έχουν μείνει;», είπε κλείνοντας.

