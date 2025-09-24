Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Το απόγευμα πάνε ταμείο οι πρώτοι δικαιούχοι – Ποιοι θα πληρωθούν την Παρασκευή (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σήμερα (24/9) το απόγευμα ξεκινούν από τον e-ΕΦΚΑ οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Οκτώβριο, με τους τελευταίους δικαιούχους να βλέπουν χρήματα στους λογαριασμούς τους το απόγευμα της Παρασκευής (26/9).
Συγκεκριμένα, και αυτόν τηον μήνα οι πληρωμές των συντάξεων θα ακολουθήσουν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Οι συνταξιούχοι, όπως γίνεται κάθε μήνα, θα δουν τα ποσά να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.
Ειδικότερα:
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.
Ειδικότερα:
Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.
Διαβάστε επίσης:
Το μεγάλο κυνήγι των επαγγελματιών: Σαρωτικοί έλεγχοι από ΑΑΔΕ για τεκμαρτά εισοδήματα και προσωπικά δεδομένα
Ψηφιακό εκκαθαριστικό φόρου: Η νεα πλατφόρμα δίνει την δυνατότητα υπολογισμού φόρου άμεσα
Χρήστος Μεγάλου: Στρατηγική μας είναι η Πειραιώς να πρωταγωνιστεί στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.