Ψηφιακό εκκαθαριστικό φόρου: Η νεα πλατφόρμα δίνει την δυνατότητα υπολογισμού φόρου άμεσα

Σε λίγες μέρες ενεργοποιείται η πλατφόρμα μέσω της οποίας κάθε πολίτης θα μπορεί να διαπιστώνει την ωφέλεια που θα έχει από την 1η Ιανουαρίου του 2026 σε οτι αφορά τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα αλλά και από την κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων…

Ο λόγος για το Ψηφιακό εκκαθαριστικό φόρου μέσω του οποίου οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υπολογίζουν με εύκολο τρόπο και με διαφάνεια τις έμμεσες αυξήσεις που θα προκύπτουν από τα φορολογικά μέτρα, αλλά και το φόρο εισοδήματος.

Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις :

Η πρώτη φάση έχει να κάνει με την παρουσίαση της αρχικής της έκδοσης απο το υπουργείο Οικονομικων.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην πλατφόρμα ο πολίτης όταν θα εισάγει τα βασικά στοιχεία (όπως το είδος απασχόλησης, το εισόδημα, το έτος γέννησης και τον αριθμό των παιδιών) τότε θα μπορεί να δει άμεσα το όφελος που προκύπτει από την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας αλλά και από τη νέα κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων.

Ωστόσο σε αυτή τη φάση οι υπολογισμοί μέσω της πλατφόρμας θα αφορούν μόνο το φόρο εισοδήματος και τη φορολογία των ενοικίων. Δεν θα περιλαμβάνουν άλλα μέτρα όπως η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Στη δεύτερη φάση μετα και τη ψήφιση του φορολογικού νομοσχέδιου τον Οκτώβριο η ΑΑΔΕ θα θέσει σε λειτουργία έναν προσωποποιημένο υπολογιστή. Η εφαρμογή αυτή θα παρέχει μια ακόμη πιο ακριβή εικόνα για τα οφέλη από τις αλλαγές αφού πρώτα θα αξιοποιεί τα πραγματικά στοιχεία κάθε φορολογουμένου.

Ποιο συγκεκριμένα ο φορολογούμενος θα μπορεί δει άμεσα τι πλήρωνε μέχρι σήμερα και τι θα ισχύσει με τις νέες ρυθμίσεις. Έτσι, το εκκαθαριστικό δεν θα αποτελεί έκπληξη αφού οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υπολογίζουν σε πραγματικό χρόνο πόσο φόρο θα πληρώσουν και ποιο θα είναι το καθαρό όφελος από τις αλλαγές στην φορολογική κλίμακα.

