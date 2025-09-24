Το μεγάλο κυνήγι των επαγγελματιών: Σαρωτικοί έλεγχοι από ΑΑΔΕ για τεκμαρτά εισοδήματα και προσωπικά δεδομένα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε περισσότερους από 1.000 ελεύθερους επαγγελματίες που αμφισβήτησαν τα τεκμήρια εισοδήματος, κινητοποιώντας τακτικούς φορολογικούς ελέγχους. Πρόκειται για μία διαδικασία που δεν περιορίζεται στις επαγγελματικές δραστηριότητες, αλλά επεκτείνεται στο προσωπικό προφίλ των φορολογουμένων, αγγίζοντας κάθε πτυχή της καθημερινότητάς τους.

Για πέρυσι, 1.037 επαγγελματίες επέλεξαν να «αμφισβητήσουν» τον νέο τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος, ζητώντας τακτικό φορολογικό έλεγχο για να αποδείξουν ότι το πραγματικό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο από το τεκμαρτό. Σύμφωνα με το νόμο, οι φορολογούμενοι πρέπει να δηλώσουν στους κωδικούς 443-444 του Ε1 την επιθυμία τους για έλεγχο. Σε αυτή την περίπτωση, η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίσει το εισόδημα μέσω κάθε διαθέσιμου στοιχείου ή έμμεσων μεθόδων και να επεκτείνει τον έλεγχο σε προηγούμενα έτη ή άλλα φορολογικά αντικείμενα.

Κριτική παρατηρητές υποστηρίζουν ότι η διαδικασία αυτή, αν και νόμιμη, κινδυνεύει να μετατραπεί σε υπερβολική επιτήρηση. Οι φορολογούμενοι καλούνται να συμπληρώσουν εντός 60 ημερών ερωτηματολόγιο για την περιουσιακή τους κατάσταση, τις συνθήκες διαβίωσης τους και τα προστατευόμενα μέλη τους, μέσω της ψηφιακής πύλης myBusinessSupport. Η μη υποβολή σημαίνει αυτόματα απώλεια του δικαιώματος αμφισβήτησης, θέτοντας τους φορολογούμενους υπό αυστηρό χρονικό περιορισμό και αυξημένη πίεση.

Έλεγχοι που φτάνουν σε προσωπικά δεδομένα

Οι διασταυρώσεις ξεφεύγουν από τον επαγγελματικό χώρο και επεκτείνονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, κινητή και ακίνητη περιουσία, επενδύσεις, έργα τέχνης, οχήματα, σκάφη, προσωπικές δαπάνες, τηλεφωνικούς λογαριασμούς και μέχρι και κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, εξετάζονται στοιχεία λογαριασμών κοινής ωφέλειας, όπως ηλεκτρικό και νερό, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η φορολογική επιτήρηση αγγίζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

Το βάθος των ελέγχων φτάνει μέχρι πέντε οικονομικά έτη πίσω και η ολοκλήρωση πρέπει να γίνει εντός 12 μηνών. Μέχρι τότε, δεν υπάρχει αναστολή πληρωμής φόρων που υπολογίζονται με βάση τα τεκμήρια, ενώ οι φορολογούμενοι που δικαιωθούν πρέπει να περιμένουν επιστροφή ή συμψηφισμό.

Παρά την ανάγκη διασφάλισης των δημοσίων εσόδων, η πρακτική των σαρωτικών διασταυρώσεων θέτει ερωτήματα για την ισορροπία μεταξύ ελέγχου και υπερβολικής φορολογικής πίεσης. Οι επαγγελματίες που αντιδρούν θεωρούν ότι το σύστημα τεκμηρίων, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη συλλογή προσωπικών δεδομένων, κινδυνεύει να μετατραπεί σε μέσο καταναγκασμού αντί για εργαλείο δικαιοσύνης.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η ΑΑΔΕ αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία με αυξανόμενη αποτελεσματικότητα, αλλά η επέκταση του ελέγχου σε προσωπικά στοιχεία εγείρει ζήτημα απορρήτου και αναλογικότητας. Η πρόκληση για την Αρχή είναι να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στην είσπραξη εσόδων και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φορολογουμένων, ώστε οι σαρωτικοί έλεγχοι να μην γίνουν πεδίο άσκοπης πίεσης.

