Ρουσόπουλος για Νόμπελ Ειρήνης: Ισχυρή αναγνώριση της συλλογικής θέλησης του λαού της Βενεζουέλας να ζήσει με ελευθερία και αξιοπρέπεια

Με αφορμή την ανακοίνωση της απονομής του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 2025 στη María Corina Machado, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θόδωρος Ρουσόπουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Εκφράζω τα θερμότερα συγχαρητήριά μου προς τη María Corina Machado για τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης 2025. Μόλις πριν από έναν χρόνο, η Συνέλευσή μας την τίμησε με το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Václav Havel, αναγνωρίζοντας τον αδιάκοπο αγώνα της υπέρ της Δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα. Τότε, αφιέρωσε το βραβείο στα εκατομμύρια των συμπολιτών της που, κάθε μέρα, ενσαρκώνουν τις αξίες και τις ιδέες του Václav Havel.

Το σημερινό Νόμπελ αποτελεί μια ισχυρή αναγνώριση όχι μόνο του προσωπικού της θάρρους και της αποφασιστικότητάς της, αλλά και της συλλογικής θέλησης του λαού της Βενεζουέλας να ζήσει με ελευθερία και αξιοπρέπεια. Η φωνή της María Corina Machado δεν σίγησε ποτέ, παρά τις διώξεις, τις απειλές και την εξορία. Το έργο της ως συνιδρύτριας της οργάνωσης πολιτών Súmate, ως Βουλευτού και επικεφαλής του κινήματος Vente Venezuela, συνεχίζει να εμπνέει όσους υπερασπίζονται τη Δημοκρατία σε όλο τον κόσμο.

Εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, εκφράζω τον βαθύ θαυμασμό και την υποστήριξή μας προς τη María Corina Machado και όλους τους πολίτες της Βενεζουέλας που παραμένουν προσηλωμένοι σε ένα ειρηνικό και δημοκρατικό μέλλον για τη χώρα τους».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η υποψηφιότητα της María Corina Machado για το Βραβείο Václav Havel είχε προταθεί προσωπικά από τον Θόδωρο Ρουσόπουλο, πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, και τελικά αναδείχθηκε νικήτρια το 2024. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, όπου το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της η κόρη της.

