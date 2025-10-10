SAFE: Η Τουρκία αντιδρά στο «όχι» της Ελλάδας – «Ορισμένα κράτη πιδιώκουν να υλοποιήσουν τις φαντασμαγορικές μαξιμαλιστικές τους φιλοδοξίες»



Την αντίδραση της Τουρκίας προκαλεί η προσπάθεια της Ελλάδας να την αποκλείσει από το εργαλείο SAFE της ΕΕ το οποίο δανειοδοτεί αμυντικά προγράμματα, παρέχοντας συνολικό ποσό 150 δισ. ευρώ.

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αντιδρώντας στις πρωτοβουλίες της Αθήνας, επισήμαναν ότι «ο κανονισμός SAFE εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 27 Μαΐου 2025. Αν και ως αρχή αυτός ο μηχανισμός είναι ανοιχτός και για τη χώρα μας ως υποψήφια χώρα, λαμβάνουν χώρα πολλά περιοριστικά μέτρα για χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ».

«Γινόμαστε μάρτυρες προσπαθειών προς την κατεύθυνση του αποκλεισμού των συμμάχων που δεν είναι μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, από την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας ή της χρήσης τους ως ενός μέσου παζαρέματος. Ενώ όπως γίνεται αντιληπτό ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, επιδιώκουν να υλοποιήσουν τις φαντασμαγορικές μαξιμαλιστικές τους φιλοδοξίες, εμποδίζοντας πολύ σημαντικές αποφάσεις για την ασφάλεια της ΕΕ», συνέχισαν οι πηγές της Άγκυρας.

«Θεωρούμε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια μπορεί να ενισχυθεί μόνο με την περιεκτικότητα, τη στρατηγική πρόβλεψη και τη συλλογική αλληλεγγύη και ότι για αυτό απαιτείται μια οραματική προσέγγιση. Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύουμε ότι η χώρα μας, με τις αμυντικές της δυνατότητες που διαθέτει, θα συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Αυτό επισημαίνεται και από πολλούς συμμάχους μας, μέλη της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας για την ανάπτυξη αμυντικής συνεργασίας με τους ανοιχτόμυαλους και προνοητικούς Ευρωπαίους συμμάχους μας, στο πλαίσιο του μηχανισμού SAFE ή εκτός αυτού», καταλήγουν οι πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι οι αποφάσεις για το ποιες τρίτες χώρες θα μπορούν να συμμετάσχουν σε έργα που χρηματοδοτούνται από το SAFE θα πρέπει να είναι ομόφωνες και ότι, προφανώς μια χώρα που απειλεί με πόλεμο ένα κράτος – μέλος της ΕΕ (σ.σ. αναφορά στο casus belli), δεν μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό.

