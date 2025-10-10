Παπασταύρου για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Την ερχόμενη εβδομάδα η μεταβίβαση του έργου στον ΑΔΜΗΕ

Προς εκτόνωση φαίνεται ότι βαίνει η κρίση μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, σύμφωνα με τα όσα είπε ο ΥΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, σχετικά με την υλοποίηση του έργο.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action 24, ο Σ. Παπασταύρου δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως την ερχόμενη Δευτέρα, θα δημοσιευθεί η απόφαση με την οποία οι άδειες για την κυριότητα και διαχείριση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα μεταβιβαστούν από τον προηγούμενο φορέα του έργου (Euroasia) στον ΑΔΜΗΕ.

Όπως δήλωσε ο ΥΠΕΝ, πρόκειται για μία από τις εκκρεμότητες που σχετίζεται με την πρόοδο του έργου, οι οποίες συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχε χθες με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργο Παπαναστασίου. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, στη συνάντηση «συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε επιλύοντας όλα τα εκκρεμή θέματα ώστε να έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο για την υλοποίηση του έργου που θα δώσει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου».

Διαβάστε επίσης

Η κυβέρνηση επιχειρεί να «κλείσει» το θέμα Σαμαρά, περιμένει τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού

Ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν κατεβάζει τα μολύβια» και προχωρά λέει ο Φάμελλος – Ραγκούσης: Να «παγώσουν», οι συνεδριακές αποφάσεις, λόγω Τσίπρα

ΚΚΕ: Η στάση του απέναντι στην αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος στην πορεία προς το 22ο Συνέδριο