Η κυβέρνηση επιχειρεί να «κλείσει» το θέμα Σαμαρά, περιμένει τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού

Προσπάθεια να κλείσει τη συζήτηση που άρχισε από το βράδυ της Τετάρτης, με την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών για την παρουσίαση τόμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που είχε επιμεληθεί ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, και την ερμηνεία της απόφασης του πρώην πρωθυπουργού ως «κάψιμο γεφυρών» με τη ΝΔ, καταβάλλει η κυβέρνηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega, σημείωσε ότι η διαγραφή Σαμαρά «ήταν μία εξέλιξη την οποία δεν επιδιώξαμε και δεν χαροποιεί κανέναν το να λείπει ένας πρόεδρός μας από το κόμμα. Αλλά εμείς, συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε την πολιτική μας. Έχοντας πει αυτά, θεωρώ ότι κινδυνεύουμε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Να είναι κάπου η κοινωνία, η μέση ελληνική οικογένεια, τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά και τα θετικά που γίνονται, και κάπου αλλού ο δημόσιος διάλογος, οι δημοσιολογούντες».

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του briefing, ο Π. Μαρινάκης, με τη φράση «δεν σχολιάζουμε δηλώσεις, πόσο μάλλον και προσωπικές αποφάσεις, πρώην πρωθυπουργών» επιχείρησε να αποφύγει να ερμηνεύσει την απουσία του Αντώνη Σαμαρά, αν και εμμέσως πλην σαφώς παραδέχθηκε ότι η στάση Σαμαρά διεύρυνε ακόμα περισσότερο το χάσμα που χωρίζει τον πρώην πρωθυπουργό από το κυβερνών κόμμα, λέγοντας για την εκδήλωση ότι «πράγματι, εκεί ήταν ένα μεγάλο μέρος της ΝΔ, για ένα βέβαια συγκεκριμένο και σημαντικό θέμα. Ήταν μία ωραία εικόνα ενότητας την οποία κρατάμε».

Ταυτόχρονα, έκανε… ντρίπλα όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει φήμες, ότι η απόφαση του Κ. Μητσοτάκη – σχεδόν την τελευταία στιγμή – να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση ήταν ο λόγος που τελικά οδήγησε τον Α. Σαμαρά στην απόφαση να μην παραστεί, λέγοντας ότι «δεν στέκει αυτό το επιχείρημα. Δεν έχει διαφορά η παρουσία από χαιρετισμό στην εκδήλωση, με κεντρικό πρόσωπο τον κ. Στυλιανίδη, με τον οποίο ως βουλευτής και ως μέλος σε κυβερνήσεις συμπορεύεται ο πρωθυπουργός εδώ και χρόνια στις κοινές τους μάχες στη ΝΔ».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο «γαλάζιο» στρατόπεδο γίνεται μια γενικότερη προσπάθεια το θέμα για τη σημασία της απόφασης Σαμαρά να μπει σε… δεύτερο πλάνο, καθώς θεωρείται ότι στην παρούσα φάση επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα στην κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι από τη ΔΕΘ και μετά είχαν πληθύνει οι φωνές που ζητούσαν επαναπροσέγγιση με τον πρώην πρωθυπουργό και – γιατί όχι – επιστροφή του στη ΝΔ. Στην ουσία, από το βράδυ της Τετάρτης το σενάριο αυτό έχει… καεί, παρότι ακόμα και χθες, μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο Μάκης Βορίδης δήλωνε ότι «θα ευχόμουν να γίνει επαναπροσέγγιση με τον Σαμαρά».

Από την άλλη, βέβαια, η Ντόρα Μπακογιάννη υποβάθμισε την όλη συζήτηση, λέγοντας ότι ο Α. Σαμαράς «τις έχει κόψει καιρό (σ.σ. τις γέφυρες)» με τη ΝΔ και ότι «δυσκολεύεται πάρα πολύ να είναι μέσα σε αυτό το κλίμα ο κ. Σαμαράς, ήταν ένα κλίμα πολύ ωραίο». Παράλληλα, σημείωσε ότι «κάθε στέλεχος που φεύγει από μια παράταξη είναι απώλεια», ωστόσο επισήμανε ότι ο Α. Σαμαράς «το έχει ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά συνήθως η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται εύκολα και όταν επαναλαμβάνεται αυτό γίνεται ως φάρσα».

«Σε τελική ανάλυση ο κ. Σαμαράς αν θέλει να επιλέξει τον δρόμο που διάλεξε ο Τσίπρας, με γεια του με χαρά του» δήλωσε η πρώην υπουργός, ενώ όσον αφορά στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργός εκτίμησε ότι «δεν ξέρω αν θα το τολμήσει, είναι μεγάλη απόφαση για τον ίδιο, πρώτον γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι ο Σαμαράς σε ενδεχόμενο κόμμα, κάτι που δεν μπορεί να μην δημιουργεί δεύτερες σκέψεις. Δεύτερον, η παράταξη αυτή έχει αντανακλαστικά σταθερότητας εδώ και πολλά χρόνια, είναι μια παράταξη που στα δύσκολα συσπειρώνεται».

Πάντως, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι Μαξίμου και Πειραιώς παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις από τούδε κινήσεις του Α. Σαμαρά για να διαπιστώσουν αν και πότε ο πρώην πρωθυπουργός θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Μάλιστα, εκτός από τη ΝΔ, το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Α. Σαμαρά φαίνεται ότι προκαλεί προβληματισμό και στην Ελληνική Λύση: «Ο κ. Σαμαράς και ο κ. Τσίπρας δεν ήταν αυτοί που ψήφιζαν τα μνημόνια δέκα-δέκα; Δεν ήταν αυτοί που πήραν όλα τα αντιλαϊκά μέτρα; Τι διαφορετικό έχουν να προσφέρουν σήμερα; Πού απευθύνονται; Στους αναποφάσιστους για να γίνουν τα “δεκανίκια” της επόμενης μέρας», είπε από τη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος.

