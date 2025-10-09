Φάμελλος από Μεσσηνία: «Δεν θα επιτρέψουμε να διώξουν οι γαλάζιες ακρίδες τους νέους και τις νέες από την περιφέρεια»

«H ελληνική ύπαιθρος καταρρέει με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε δηλώσεις του κατά την περιοδεία του στην Μεσσηνία και πρόσθεσε: «Δεν θα επιτρέψουμε να διώξουν οι γαλάζιες ακρίδες τους νέους και τις νέες από την περιφέρεια».

Έκανε αναφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις εξελίξεις στη Εξεταστική λέγοντας: «Έχουμε το πρόβλημα του μεγάλου σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα δισ. ευρώ επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών και αγροτισσών της Ελλάδας έχει πάει στις “γαλάζιες ακρίδες” και υπάρχει μπάζωμα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Έρχεται ο σύμβουλος του πρωθυπουργού, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βάρρας, να καταγγείλει την ευθύνη του κ. Βορίδη, τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης έχει αθωώσει με απόρριψη της πρώτης Προκαταρκτικής. Για να καταλάβετε τι γίνεται μέσα εκεί, τι φαύλος κύκλος είναι μέσα στο Μαξίμου. Έχουμε ταυτόχρονα μια απόλυτη αποτυχία του κ. Τσιάρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί 1,1 δισ. ευρώ των ενισχύσεων της περιόδου 2024 – 2025 δεν έχουν πάει στους αγρότες. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο, γιατί δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της υπαίθρου. Χωρίς ελληνική ύπαιθρο δεν υπάρχει Ελλάδα».

Σε ερώτηση για το εάν ένα νέο κόμμα από τον κ. Τσίπρα θα είναι πλήγμα για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απάντησε: «Νομίζω ότι βιάζεστε πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ να κάνω συζήτηση με υποθέσεις. Γνωρίζω, σαφέστατα, την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα και έχω τοποθετηθεί σε αυτό. Είπα και για τη διαφορετική ανάγνωση που έχουμε, αλλά και για την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση της δεξιάς. Θέλω να σας πω ότι, αντίθετα με υποθέσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήδη με ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει συγκεκριμένο σχέδιο που υλοποιούμε, γιατί δεν σταματούν τα προβλήματα. Δεν κατεβάζουμε τα μολύβια. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεχίζει τον αγώνα. Θέλουμε να υπάρξουν πλειοψηφίες και συνεργασίες, είτε ξεκινώντας με την πρωτογενή παραγωγή, είτε συνεχίζοντας στην προοδευτική κυβέρνηση της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με συγκεκριμένο σχέδιο συνεχίζει τον πολιτικό του προγραμματισμό. Προφανέστατα, χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων. Εξάλλου, κάνουμε την πρόσκληση και σε άλλους χώρους, και εδώ διεκδικώ να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που είναι να έχουμε απάντηση στον κ. Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι μέρος της λύσης και είναι ήδη προετοιμασμένος γι’ αυτό».

Σε ερώτηση ότι τα υπόλοιπα κόμματα αντιδρούν στην πρόταση συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε: «Αυτός που δεν αντιδρά είναι ο Ελληνικός λαός και για μας αυτό είναι πολύτιμο. Όπου κι αν πάω στην Ελλάδα, ακόμα και όταν συζητήσουμε για κλαδικά ζητήματα, οι πολίτες λένε “κάντε κάτι να γλιτώσουμε, να πάμε καλύτερα”. Έχω ακούσει μέχρι και την προτροπή, “κάντε κάτι γιατί θα αλλάξουμε πλανήτη”! Τι ζητούν οι πολίτες; Να συσπειρωθούμε και να συνεργαστούμε. Είμαστε υπερήφανοι στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, γιατί είμαστε οι πιο συνεπείς σε αυτή την κατεύθυνση. Όσο για τους υπόλοιπους, δεν ξέρω πόσο θα συνεχίσουν να αρνούνται τις συνεργασίες. Σε κάποια θέματα έχουμε συνεργασίες επιμέρους στη Βουλή ή έξω από τη Βουλή. Εμείς θα συνεχίσουμε, γιατί η δική μας επιλογή δεν συνδέεται με το κομματικό συμφέρον, αλλά με το λαϊκό και εθνικό συμφέρον».

