Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει ΕΛΚ και ΝΔ, που καταψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο τροπολογία του για τα Τέμπη

«Για μια ακόμη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η ΝΔ αρνήθηκαν να στηρίξουν τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών και να συμφωνήσουν στα αυτονόητα για τη διαφάνεια στη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, τη βελτίωση των υποδομών και την ασφάλεια των επιβατών» καταγγέλλει με ανακοίνωση της, η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί το ΕΛΚ και τους ευρωβουλευτές της ΝΔ οι οποίοι καταψήφισαν σχετική τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της, Νίκος Παπάς, ότι «έστειλαν άλλο ένα μήνυμα υπέρ της συγκάλυψης των ευθυνών και της κακοδιαχείρισης στις δημόσιες υποδομές σε βάρος της ασφάλειας».

Η τροπολογία δεν εξασφάλισε την αναγκαία πλειοψηφία και, για το λόγο αυτό, η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζει, καταψήφισε το σύνολο της ετήσιας Έκθεσης, «η οποία φιμώνει τη φωνή των συγγενών και την έκκληση για Δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η τροπολογία «υπενθυμίζει τις αναφορές που υποβλήθηκαν σε σχέση με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στην Ελλάδα, οι οποίες εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, τη διαχείριση των υποδομών, την ευθύνη των δημοσίων λειτουργών και των μελών της κυβέρνησης στις μεταφορές, το κράτος δικαίου και την κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Καλεί την Κομισιόν και τις εθνικές αρχές να αξιολογήσουν τις συστημικές ανεπάρκειες στην εποπτεία των σιδηροδρόμων και στην ορθή κατανομή των πόρων της ΕΕ, να διασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια στις έρευνες και να ενισχύσουν τα πρότυπα ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ζητεί τη συμπερίληψη των απόψεων που εκφράζουν οι καταθέσαντες την Αναφορά στις πολιτικές συζητήσεις για τις διασυνοριακές σιδηροδρομικές υποδομές, την προστασία των πληροφοριοδοτών και τη λογοδοσία στη διακυβέρνηση των μεταφορών».

