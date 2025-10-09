Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατέθεσε ο… επιδοτούμενος αντιπρόεδρος του οργανισμού – Στα κάγκελα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Απίστευτες καταστάσεις εκτυλίσσονται στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς, μέσα σε όλα τα άλλα που έχουν αποκαλυφθεί τις τελευταίες ημέρες, σήμερα βρέθηκε και στέλεχος του Οργανισμού που… επιδοτείται από αυτόν!

Ο λόγος για τον νυν αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (και επιλογή, κατά δήλωσή του, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα), Ιωάννη Καϊμακάμη, ο οποίος παραδέχθηκε ενώπιον της Επιτροπής ότι διαθέτει κτηνοτροφική μονάδα που όμως δεν έχει λάβει ακόμη επιδότηση, ότι είναι μέτοχος σε εταιρία με ζωοτροφές αλλά και ότι η οικογένειά του δραστηριοποιείται στην εκτροφή βοοειδών και έχει λάβει «νόμιμες» επιδοτήσεις.

Αφού σημείωσε ότι δεν πηγαίνει κάθε μέρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και δήλωσε άγνοια για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως για το αν ο πρώην πρόεδρος Νίκος Σαλάτας εμπόδισε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κι αν υπάρχει πολιτική ευθύνη στο σκάνδαλο των βιολογικών προϊόντων, ο Ι. Καϊμακάμης παραδέχθηκε ότι «η οικογένειά μου δραστηριοποιείται στην εκτροφή βοοειδών», και σε ερώτηση εάν υπάρχει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, απάντησε πως «τώρα τρέχει η διαδικασία και το νέο σχέδιο κατά της απάτης, όταν τεθεί η διαδικασία θα κοινοποιηθεί…». Τουλάχιστον είπε ότι αν υπάρξει κώλυμα θα παραιτηθεί.

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κυριολεκτικά… βγήκαν στα κάγκελα με τις δηλώσεις του κ. Καϊμακάμη, με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να εξαπολύουν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση. Συγκεκριμένα:

ΠΑΣΟΚ

«Η κατάθεση σήμερα στην εξεταστική επιτροπή του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καϊμακάμη, επιβεβαιώνουν το βάθος των πολιτικών παρεμβάσεων στη λειτουργία του Οργανισμού», υποστήριξαν πηγές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Ο κ. Καϊμακάμης, απαντώντας στο ερώτημα πώς επιλέχθηκε για τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι η επιλογή του έγινε από τον κ. Τσιάρα, τον οποίο γνώριζε αφού του έστειλε το βιογραφικό του. Χαρακτήρισε, μάλιστα, την τοποθέτησή του “πολύ τιμητική” επειδή “είναι του χώρου”, επιβεβαιώνοντας ότι “είναι ψηφοφόρος και μέλος της Νέας Δημοκρατίας”», ανέφεραν οι ίδιες πηγές και συμπλήρωσαν:

«Η ομολογία αυτή δείχνει τον τρόπο επιλογής στελεχών από το σύστημα των “αρίστων” της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η πολιτική ταυτότητα προηγείται της αξιοκρατίας και οι κρίσιμες θέσεις καταλαμβάνονται χωρίς αντικειμενική διαδικασία. Ερωτηθείς αν πηγαίνει καθημερινά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ίδιος είπε προκλητικά ότι “διοίκηση κάνουμε, όταν είναι απαραίτητο πάω, όχι κάθε μέρα”».

Όπως σημείωσαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, «η απάντηση αυτή αποκαλύπτει πως ακόμη και τα κορυφαία διοικητικά στελέχη αντιμετωπίζουν τον Οργανισμό όχι ως πυλώνα της αγροτικής πολιτικής, αλλά ως θέση “μερικής απασχόλησης” μεσούντος ενός τέτοιου σκανδάλου εξαιτίας του οποίου χάθηκαν εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για τους αγρότες».

«Σε μια περίοδο που οι αγρότες δοκιμάζονται από την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος παραγωγής και την καθυστέρηση των ενισχύσεων, σε μια περίοδο που εξαιτίας του σκανδάλου είναι πιθανή η αναστολή πληρωμών, η εικόνα αυτή συνιστά προσβολή για το δημόσιο συμφέρον και για τον ευρωπαϊκό έλεγχο των κονδυλίων», τόνισαν.

Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν ότι «ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ακολούθησε την τακτική που έχει γίνει, πλέον, επαναλαμβανόμενο μοτίβο στις καταθέσεις μαρτύρων της εξεταστικής επιτροπής: Τη γραμμή “δεν ήξερα, δεν γνώριζα” και δεν γνώριζε μάλιστα αν ο κ. Σαλάτας εμπόδισε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Η διαρκής επίκληση άγνοιας από ανώτατο διοικητικό στέλεχος δημιουργεί απορίες για το τι πραγματικά γνωρίζουν τα στελέχη που τοποθετεί η ΝΔ σε κρίσιμες θέσεις. Ερωτηθείς για το σκάνδαλο των βιολογικών προϊόντων και αν υπάρχει πολιτική ευθύνη, ο κ. Καϊμακάμης απάντησε: “Δεν μπορώ να σας απαντήσω”», υπογράμμισαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και κατέληξαν:

«Η σημερινή κατάθεση του κ. Καϊμακάμη αποκαλύπτει μια διοίκηση που λειτουργεί χωρίς διαφάνεια και χωρίς επίγνωση του ρόλου της. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να έχει μετατρέψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε πεδίο πολιτικών εξυπηρετήσεων, όπου οι επιλογές γίνονται χωρίς αξιοκρατία, οι θέσεις καλύπτονται από κομματικά στελέχη και οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς θεσμική ευθύνη.

Το “δεν ήξερα, δεν γνώριζα” δεν μπορεί να αποτελεί πλέον άλλοθι».

ΣΥΡΙΖΑ

«Ι. Καϊμακάμης, Άλλο ένα “φυντάνι” του επιτελικού κράτους», σημειώνουν από την πλευρά τους πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Καϊμακάμης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνει… part time αντιπρόεδρος και πολυπράγμων επαγγελματικά, αλλά διατελών εν πλήρει αγνοία για το “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άλλο ένα εκλεκτό μέλος του μητρώου των “αρίστων” της ΝΔ που λαμβάνει -διαρκώς αυξανόμενες- επιδοτήσεις από τον υπό κατεδάφιση ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε στην Εξεταστική Επιτροπή.

Την ίδια στιγμή που επιλέγει να ενημερώνει κατ’ ιδίαν και επιλεκτικά τους κομματικούς φίλους (“2η Ακαδημία Αγροτικών Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας”), αντί για τους θεσμικούς φορείς του αγροτικού κόσμου ο οποίος βιώνει συνθήκες εξαθλίωσης και βρίσκεται σε διαρκή αναμονή για τις εκκρεμούσες επιδοτήσεις».

Διαβάστε επίσης:

«Μάχη» Γεωργιάδη – Πέρκα για τον στολίσκο για τη Γάζα: «Πήγε για selfie και βίντεο στο TikTok» – «Εκφράζει ακροδεξιές θέσεις»

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

Βουλή: Στις 16 Οκτωβρίου η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για την εξωτερική πολιτική