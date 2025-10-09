search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 14:27
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου

09.10.2025 13:24

Βουλή: Στις 16 Οκτωβρίου η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για την εξωτερική πολιτική 

09.10.2025 13:24
Όλα τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών την ερχόμενη Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στη Βουλή

Ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει το Σώμα με βάση το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής. Είχε προηγηθεί στα τέλη Αυγούστου αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για τη διεξαγωγή προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση για τις εξελίξεις στη Γάζα. 

Σύμφωνα με ενημέρωση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο χρόνος των πολιτικών αρχηγών στη συγκεκριμένη συζήτηση θα τετραπλασιαστεί, ενώ σε ερώτημα των δημοσιογράφων για την εφαρμογή του περίφημου «χρονοκόφτη», απάντησε πως δεν θα μπαίνει «χρονόμετρο» σε συζητήσεις προ ημερησίας, προτάσεων δυσπιστίας και προϋπολογισμού, αλλά μόνον σε συζητήσεις νομοσχεδίων.

Ο Πρόεδρος της Βουλής έκανε γνωστό πως το εργασιακό νομοσχέδιο Κεραμέως θα εισαχθεί στην Ολομέλεια την προσεχή Τρίτη με στόχο να ψηφιστεί την Τετάρτη, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει η δημόσια πρόσκληση για τους επικεφαλής των ανεξαρτήτων αρχών, κατόπιν και σχετικού αιτήματος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

