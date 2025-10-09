Καϊμακάμης- αντιπρόεδρος ΟΠΕΠΕΚΕ: Η οικογένεια μου λαμβάνει επιδοτήσεις 

Λαβράκια έβγαλε η κατάθεση του νυν αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννη Καϊμακάκη στην εξεταστική επιτροπή, καθώς παραδέχθηκε ότι διαθέτει κτηνοτροφική μονάδα που όμως δεν έχει λάβει ακόμη επιδότηση, ότι είναι μέτοχος σε εταιρία με ζωοτροφές αλλά και ότι η οικογένειά του δραστηριοποιείται στην εκτροφή βοοειδών και έχει λάβει επιδοτήσεις.

Ανάβοντας φωτιές ο κ. Καϊμακάμης, στέλεχος της ΝΔ που –κατά δήλωσή του- επιλέχθηκε από τον νυν υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα υποστήριξε ωστόσο, ότι οι επιδοτήσεις της οικογένειάς του είναι «νόμιμες».

«Η οικογένειά μου δραστηριοποιείται στην εκτροφή βοοειδών», κατέθεσε και σε ερώτηση εάν υπάρχει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, απάντησε πως «τώρα τρέχει η διαδικασία και το νέο σχέδιο κατά της απάτης, όταν τεθεί η διαδικασία θα κοινοποιηθεί…». Πρόσθεσε πάντως, πως εάν υπάρξει κώλυμα θα παραιτηθεί.

Ο κ. Καϊμακάμης απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών δήλωσε άγνοια για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως για το αν ο πρώην πρόεδρος Νίκος Σαλάτας εμπόδισε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κι αν υπάρχει πολιτική ευθύνη στο σκάνδαλο των βιολογικών προϊόντων. «Δεν μπορώ να απαντήσω», κατάθεσε.

Σε ερώτηση για το ποιος φταίει για χρήματα που «φαγώθηκαν», ο κ. Καϊμακάμης επαναλαμβάνοντας το γαλάζιο μότο είπε πως οι περισσότερες υποθέσεις είναι στη Δικαιοσύνη και πως «θα ανακτήσουμε χρήματα». Συμπλήρωσε πάντως, πως δίνονται συνεχώς στοιχεία στη Δικαιοσύνη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Απέφυγε επίσης να απαντήσει εάν λειτουργούσε κύκλωμα μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που λυμαίνονταν επιδοτήσεις.

«Δεν μπορώ να αποφανθώ επ’ αυτού, απαιτούνται περισσότερα τεκμήρια για μια τέτοια άποψη, από δημοσιεύματα που κι εγώ διαβάζω και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα αφήνεται να εννοηθεί κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω αυτή την παραδοχή», είπε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος αμελλητί καταγγελίες που έρχονται και τα σχετικά ΑΦΜ μπλοκάρονται.

Σε ότι αφορά στις πληρωμές, είπε πως γίνονται όταν ολοκληρώνονται οι έλεγχοι στο 100%. «Έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο των ελέγχων γι αυτό καθυστερούν οι πληρωμές», είπε.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του παραδέχθηκε ακόμη ότι δεν πηγαίνει καθημερινά στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΠΑΣΟΚ: Τιμητική η τοποθέτησή του

Πηγές του ΠΑΣΟΚ ανέφεραν πως η κατάθεση του κ. Καϊμακάμη επιβεβαιώνει το βάθος των πολιτικών παρεμβάσεων στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χαρακτήρισε μάλιστα την τοποθέτησή του «πολύ τιμητική» επειδή «είναι του χώρου», επιβεβαιώνοντας ότι «είναι ψηφοφόρος και μέλος της Νέας Δημοκρατίας», τονίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτουν ότι η ομολογία αυτή δείχνει τον τρόπο επιλογής στελεχών από το σύστημα των “αρίστων” της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«Ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ακολούθησε την τακτική που έχει γίνει, πλέον, επαναλαμβανόμενο μοτίβο στις καταθέσεις μαρτύρων της Εξεταστικής Επιτροπής: τη γραμμή «Δεν ήξερα, δεν γνώριζα», επισημαίνουν στο ΠΑΣΟΚ και καταγγέλλουν ότι «η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να έχει μετατρέψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε πεδίο πολιτικών εξυπηρετήσεων, όπου οι επιλογές γίνονται χωρίς αξιοκρατία, οι θέσεις καλύπτονται από κομματικά στελέχη και οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς θεσμική ευθύνη.Το «Δεν ήξερα, δεν γνώριζα» δεν μπορεί να αποτελεί πλέον άλλοθι».

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν είδε, δεν ξέρει τίποτα

«Τα «γαλάζια» παιδιά επιμένουν να δηλώνουν ανήξερα για τις «γαλάζιες» ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρουν στον ΣΥΡΙΖΑ. «Όλα καλώς καμωμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνει στην Εξεταστική Επιτροπή ο, κατά δήλωσή του, «ψηφοφόρος και μέλος της ΝΔ», Ιωάννης Καϊμακάμης, αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις αρχές του 2025 μέχρι και σήμερα (αλλά παντελώς ανήξερος σχετικά με τα ερωτήματα που του θέτουν τα μέλη της Επιτροπής)», σημειώνουν στην Κουμουνδούρου και σημειώνουν ότι δεν έχει υπόψιν του την ύπαρξη κυκλώματος εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο λυμαίνεται επιδοτήσεις, ενώ νίπτει τα χείρας του για τη μη απεξάρτηση των πληροφοριακών συστημάτων από τον Τεχνικό Σύμβουλο.

«Δεν θέλει να πει λέξη για τις καταγγελίες σε βάρος του κ. Σαλάτα αναφορικά με τον τρόπο που ο τελευταίος διαχειρίστηκε, πρακτικά και επικοινωνιακά, τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνωρίζει τίποτα για τις υποθέσεις και τις συνομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Προφανώς, δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο για τους «αρίστους» της ΝΔ που κατέχουν θέσεις – κλειδιά με βασικό προσόν την «εκτίμηση» που τρέφει για αυτούς το κόμμα ή ο (εκάστοτε) υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Απομένει, πλέον, να μας πουν ότι η Εξεταστική Επιτροπή οφείλει να τους αποζημιώσει για την ταλαιπωρία που υφίστανται…», λένε στον ΣΥΡΙΖΑ.

