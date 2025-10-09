search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 14:16
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

09.10.2025 12:00

Mητσοτάκης για τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς: «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να παίξει τον ρόλο της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή»

09.10.2025 12:00
Τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς για την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ στη Λωρίδα της Γάζας, χαιρέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με ανάρτησή του στο X, ο πρωθυπουργός μίλησε για «βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα» και επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας «για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή», προσθέτοντας πως η χώρα μας «είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της».

H ανάρτηση του Πρωθυπουργού

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα – ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα. Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της».

