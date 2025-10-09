Mητσοτάκης για τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς: «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να παίξει τον ρόλο της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή»

Τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς για την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ στη Λωρίδα της Γάζας, χαιρέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με ανάρτησή του στο X, ο πρωθυπουργός μίλησε για «βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα» και επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας «για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή», προσθέτοντας πως η χώρα μας «είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της».

Ι welcome the agreement on the first phase of President Trump΄s Gaza plan- a step toward hope and stability. All parties must fully uphold the terms. Greece reaffirms its commitment to a secure and peaceful Middle East and is ready to play its part. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 9, 2025

H ανάρτηση του Πρωθυπουργού

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα – ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα. Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της».

