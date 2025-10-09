search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 13:25
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 10:48

Σάκης Αρναούτογλου από το Στρασβούργο: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να σωπαίνει όταν πολίτες της κρατούνται αυθαίρετα»

09.10.2025 10:48
arnaoutoglou new

Παρέμβαση έκανε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου στην Ολομέλεια του ευρωβκοινοβουλιου για τα «δέκα χρόνια αυθαίρετης κράτησης του Σουηδού εκδότη Gui Minhai στην Κίνα».

«Η περίπτωση του Gui Minhai δεν είναι μεμονωμένη», τόνισε, «αλλά φανερώνει ένα ανησυχητικό μοτίβο καταστολής της ελευθερίας της έκφρασης και αυθαίρετων κρατήσεων δημοσιογράφων και εκδοτών στην Κίνα».

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής υπενθύμισε ότι η Κίνα παραμένει χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί στρατηγικό διάλογο, ο οποίος, ωστόσο, δεν μπορεί να αγνοεί τις κατάφωρες παραβιάσεις θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στην παρέμβασή του κάλεσε τις Κινεζικές αρχές να προβούν άμεσα στην άνευ όρων απελευθέρωση του Gui Minhai, να εγγυηθούν την πρόσβασή του σε ανεξάρτητη νομική και ιατρική υποστήριξη και να διασφαλίσουν τη δίκαιη μεταχείριση του σύμφωνα με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.

«Η επανεκκίνηση του διαλόγου με το Πεκίνο δεν μπορεί να θεωρηθεί λευκή επιταγή», επεσήμανε, τονίζοντας πως η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε διακρατικής σχέσης.

Διαβάστε επίσης

Απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα: «Kατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας η τουρκική εισβολή στην Κύπρο»

Σωκράτης Φάμελλος για Τσίπρα: «Δεν περισσεύει κανείς στις πρωτοβουλίες μας για συνεργασία»

Δημοσκόπηση Interview: Το 16% λέει «ναι» σε νέο κόμμα Τσίπρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vouli_0910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Στις 16 Οκτωβρίου η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για την εξωτερική πολιτική 

apergia-123-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου το Εργατικό Κέντρο Αθήνας

kaimakamis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καϊμακάμης- αντιπρόεδρος ΟΠΕΠΕΚΕ: Η οικογένεια μου λαμβάνει επιδοτήσεις 

pix-lax-new
LIFESTYLE

Πυξ Λαξ: «Για τις παλιές αγάπες…» στο VOX – Με Γιάννη Ζουγανέλη και Δημήτρη Σταρόβα

chirourgeio-new
ΥΓΕΙΑ

Επανάληψη αρθροπλαστικής: Προστατεύουν τα φάρμακα αδυνατίσματος;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

yvridiko-aftokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα 7 συχνότερα προβλήματα στα υβριδικά αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 13:25
vouli_0910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Στις 16 Οκτωβρίου η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για την εξωτερική πολιτική 

apergia-123-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου το Εργατικό Κέντρο Αθήνας

kaimakamis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καϊμακάμης- αντιπρόεδρος ΟΠΕΠΕΚΕ: Η οικογένεια μου λαμβάνει επιδοτήσεις 

1 / 3