Ο Αντώνης Σαμαράς διέβη τον Ρουβίκωνα; Οι εισηγήσεις, οι εκτιμήσεις και η επόμενη μέρα

Μπορεί μια φράση να σηματοδοτεί την ρήξη του νυν με τον πρώην πρωθυπουργός στη Νέα Δημοκρατία; Αν αυτή τη φράση την έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αφορά εμμέσως πλην σαφώς τον Αντώνη Σαμαρά η απάντηση μάλλον είναι θετική.

Όταν λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα εδώ εν συνόλω» και ο Αντώνης Σαμαράς συνειδητά απέχει, τα πράγματα μάλλον έχουν πάρει το δρόμο τους.

Η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να μην παραστεί στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη λίγες ώρες πριν αυτή ξεκινήσει, ενώ τις προηγούμενες μέρες είχε επιβεβαιώσει την παρουσία του, καταδεικνύει ότι ο πρώην πρωθυπουργός μάλλον έχει πάρει τις αποφάσεις του να προχωρήσει, για ακόμη μια φορά, μόνος και εκτός Νέας Δημοκρατίας, απέναντι στο κόμμα του οποίου υπήρξε αρχηγός και με το οποίο έγινε πρωθυπουργός.

Οι εκτιμήσεις για την τελευταία στιγμή αποφασισμένη απουσία του κ. Σαμαρά ήταν διάφορες και εκφράστηκαν και από συνομιλητές του.

Η μία έλεγε ότι ο κ. Σαμαράς ενημερώθηκε ότι ο πρωθυπουργός θα κάνει μια μικρή παρέμβαση στην εκδήλωση, και πιθανώς δεν ήθελε να βρεθεί στην άβολη θέση να τον χειροκροτήσει ή να μην τον χειροκροτήσει και όλοι να συζητούν αυτό την επόμενη στιγμή.

Η άλλη εκτίμηση έλεγε ότι δεν ήθελε να δώσει την αίσθηση ότι ανταποκρίνεται στους χαμηλούς τόνους που κράτησε απέναντι του το προηγούμενο διάστημα ο πρωθυπουργός ή στις προτάσεις που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες από πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μιλούσαν για πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη περί επιστροφής του κ. Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία.

Άλλωστε αυτό το «εν συνόλω» που είπε ο πρωθυπουργός και το οποίο φυσικά πέρα από τους υπουργούς και τους βουλευτές αφορούσε και τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, ο οποίος έδωσε το παρών στην εκδήλωση, θα είχε ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα αν ο πρωθυπουργός το έλεγε και συμπεριελάμβανε και την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά.

Μια τρίτη εκτίμηση που κάνουν κάποιοι είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός τελικά άκουσε τις εισηγήσεις των «σκληρών» του περιβάλλοντος του που τον προτρέπουν να σπάσει τους δεσμούς με την σημερινή Νέα Δημοκρατία και να προχωρήσει στην δημιουργία νέου κόμματος, προκειμένου να τιμωρήσει με αυτό τον τρόπο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το πως του συμπεριφέρθηκε τα τελευταία χρόνια.

Και η τιμωρία είναι προφανής, η αφαίρεση εκλογικού ποσοστού ικανού που θα μπορούσε να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία σε μια τρίτη εκλογική νίκη με αυτοδυναμία.

Δεν είναι άλλωστε κρυφό μυστικό το γεγονός ότι όλο το τελευταίο διάστημα ο κ. Σαμαράς βρίσκεται μεταξύ δύο εισηγήσεων που γίνονται από στενούς του συνεργάτες και συνομιλητές του.

Υπάρχουν οι μεν που τον προτρέπουν να μην προχωρήσει στην δημιουργία κόμματος, να διαφυλάξει το πολιτικό κεφάλαιο που δημιούργησε τα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός, και να μην επαναλάβει εκ νέου το εγχείρημα της Πολιτικής Άνοιξης, διασπώντας για δεύτερη φορά τον πολιτικό χώρο από τον οποίο αναδείχθηκε και έφτασε στο αξίωμα του πρωθυπουργού.

Οι ίδιοι του λένε ότι με μια τέτοια στάση θα μπορεί να παίξει πιο ουσιαστικό ρόλο στις μετεκλογικές εξελίξεις ακόμα και εντός της Νέας Δημοκρατίας.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά συνεργατών που είναι πιο σκληροί και αποφασισμένοι που του λένε να μην κάνει πίσω, να προχωρήσει στην δημιουργία κόμματος, να μην επιτρέψει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ατιμώρητος πολιτικά να κερδίσει μία ακόμα θητεία στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μάλιστα είναι αυτοί που λένε στον κ. Σαμαρά ότι μπορεί να πάρει ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από αυτά που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις, τέτοια που θα μπορούν να τον κάνουν όχι μόνο ρυθμιστή των μετεκλογικών εξελίξεων αλλά ακόμα και πρωταγωνιστή.

Η χθεσινή επιλογή του να απέχει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη για να αποφύγει μια χειραψία με τον πρωθυπουργό ή ένα ευγενικό χειροκρότημα στην ομιλία του όπως έκανε ο Κώστας Καραμανλής όταν τελείωσε η ομιλία του κ. Μητσοτάκη φανερώνει ότι ο κ. Σαμαράς μάλλον διέβη τον Ρουβίκωνα.

Άλλωστε όλα τα κορυφαία γαλάζια στελέχη το τελευταίο διάστημα όταν τους ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι αν ο κ. Σαμαράς θα κάνει τελικά κόμμα απαντούσαν κατ’ιδίαν θετικά και με βεβαιότητα, έστω κι αν δημοσίως ζητούσαν πρωτοβουλία επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία.

Η χθεσινή απουσία του φαίνεται πως πυροδοτεί πια τις εξελίξεις και αρχίζει να μετρά τον χρόνο αντίστροφα. Αν η επόμενη κίνηση του εκδηλωθεί πριν η μετά τη νέα χρονιά είναι θέμα επιλογών και εκτιμήσεων της συγκυρίας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό που ξεκαθαρίζουν οι συνεργάτες του είναι ότι αυτή τη φορά ο κ. Σαμαράς δεν επιθυμεί να ρίξει την κυβέρνηση, κατά συνέπεια δεν θα δεχθεί κανέναν εν ενεργεία βουλευτή στο κόμμα του. Τακτική που όπως λέγεται θα ακολουθήσει και ο Αλέξης Τσίπρας όσον αφορά τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Από εκεί και πέρα εφόσον τελικά το κόμμα δημιουργηθεί η φιλοδοξία είναι να προσχωρήσουν σε αυτό γαλάζια κομματικά στελέχη από όλη την Ελλάδα, πρώην βουλευτές και πολιτευτές που ξέρουν ότι δεν έχουν τύχη επανεκλογής στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και στελέχη από τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η φιλοδοξία που υπάρχει στους συνεργάτες του κ. Σαμαρά που τον πιέζουν να δημιουργήσει νέο κόμμα είναι εκείνος να εμφανιστεί ως ο εκφραστής και ηγέτης της δεξιάς παράταξης και να μαζέψει ό,τι σκόρπιο υπάρχει σήμερα εκτός Νέας Δημοκρατίας.

