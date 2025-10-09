H Τεχνητή Νοημοσύνη δεν… γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ Σαμαρά και Νέας Δημοκρατίας

Κόσμος πολύ συγκεντρώθηκε χθες το απόγευμα στο Ωδείο Αθηνών για την παρουσίαση του τόμου με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου» που επιμελήθηκε ο πρώην υπουργός και βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ, Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Δεκάδες βουλευτές και υπουργοί της Ν.Δ., ένας πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας (Προκόπης Παυλόπουλος), ένας πρώην πρωθυπουργός (Κώστας Καραμανλής), ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος είχε θέσει υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου την εκδήλωση, εκπρόσωποι άλλων κομμάτων (ο Ε. Στυλιανίδης είχε φροντίσει να προσκαλέσει τους πάντες), αλλά και πολλοί ενδιαφερόμενοι γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα στην οποία θα γινόταν η εκδήλωση και πολλοί έμειναν έξω, υποχρεώνοντας τον οικοδεσπότη να ζητήσει συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν χώρεσαν όλοι.

Ωστόσο, μια απουσία θα έλεγε κανείς ότι «σφράγισε» τη χθεσινή βραδιά, αυτή του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είχε επίσης προσκληθεί και – όπως έδειχναν τα πράγματα – είχε πρόθεση να παραβρεθεί στην παρουσίαση. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα λεπτά πριν αρχίσει η εκδήλωση, συνεργάτης του Α. Σαμαρά ενημέρωσε τους διοργανωτές ότι τελικά δεν θα παρίστατο, από «προσωπική επιλογή», όπως ανέφεραν, αν και έστειλε τις ευχές του για την επιτυχία του εγχειρήματος του Ε. Στυλιανίδη. Μάλιστα, πληροφορίες από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού απέδιδαν την απόφασή του να μην παραστεί τελικά στο πένθος για τον αδόκητο χαμό της κόρης του.

Ωστόσο, αρκετοί έμπειροι κομματικοί έδιναν ως εξήγηση για την ξαφνική απόφαση του Α. Σαμαρά να μην παραστεί στην εκδήλωση τις πληροφορίες ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έκανε εμβόλιμα μια σύντομη τοποθέτηση στην εκδήλωση. Οι πληροφορίες για αυτή την… προσθήκη στους ομιλητές της εκδήλωσης άρχισαν να κυκλοφορούν από το μεσημέρι της Τετάρτης, προφανώς έφθασαν και στα αυτιά του Α. Σαμαρά και φαίνεται ότι οδήγησαν τον πρώην πρωθυπουργό στην απόφαση να μην παραστεί – σε αντίθεση με τον Κ. Καραμανλή, ο οποίος πήγε κανονικά στην εκδήλωση και κάθισε σχεδόν μέχρι το τέλος.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η απόφαση του Α. Σαμαρά να μην παραστεί στην εκδήλωση αυτή σηματοδοτεί και την οριστική ρήξη του με το κόμμα της ΝΔ, καίτοι το τελευταίο διάστημα είχαν πυκνώσει οι φωνές εντός του κόμματος που υποστήριζαν ότι θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε ο πρώην πρωθυπουργός να επιστρέψει, μεταξύ αυτών και ο «οικοδεσπότης» Ε. Στυλιανίδης. Πλέον, λένε οι ίδιες πηγές, οι πιθανότητες για κάτι τέτοιο τείνουν στο μηδέν και, ταυτόχρονα, αυξάνουν δραματικά οι πιθανότητες ο πρώην πρωθυπουργός να προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού σχήματος στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Πάντως, αποχωρώντας από την εκδήλωση, ο Κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι «όπως βλέπετε η ΝΔ είναι στην πρώτη γραμμή της Τεχνητής Νοημοσύνης εν συνόλω», ατάκα που μπορεί να εκληφθεί και ως αιχμή για το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της κυβέρνησης και του κόμματος βρέθηκε εκεί – και ότι οι απόντες δεν αποτελούν μέρος του συνόλου αυτού. Σημειωτέον ότι προσερχόμενος στην εκδήλωση ο πρωθυπουργός είχε χειραψία με τον Κ. Καραμανλή και θερμή συζήτηση με τον Ε. Στυλιανίδη, τον οποίο και αποκάλεσε «σταρ της βραδιάς». Στα παραλειπόμενα της βραδιάς θα πρέπει να αναφερθεί ότι τελικά δεν παραβρέθηκαν άλλοι δύο καλεσμένοι: ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Αλέξης Τσίπρας, είχαν προσκληθεί από τον «οικοδεσπότη», αλλά φαίνεται ότι όταν διαισθάνθηκαν ότι η εκδήλωση αποκτά έντονα κομματικά χαρακτηριστικά προτίμησαν να απόσχουν.

Για την ιστορία, παρόντες στην εκδήλωση, εκτός από τους προαναφερθέντες, ήταν και ι Παύλος Μαρινάκης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κωστής Χατζηδάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Γιώργος Πατούλης, Λευτέρης Αυγενάκης, Χρήστος Τριαντόπουλος Τριαντόπουλος, Μαρία Συρεγγέλα, Ντόρα Μπακογιάννη, Βασίλης Κικίλιας, Θάνος Πλεύρης, Άννα Ευθυμίου, Νίκος Δένδιας, Κώστας Σκρέκας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Νίκη Κεραμέως, Απόστολος Τζιτζικώστας, Άδωνις Γεωργιάδης, Χρήστος Σταϊκούρας, Γιάννης Πλακιωτάκης, Γιάννης Πλακιωτάκης, Σέβη Βολουδάκη, Σταύρος Παπασταύρου, Γιώργος Μυλωνάκης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Πέτρος Δούκας, Σπήλιος Λιβανός, κ.ά.

