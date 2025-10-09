«Μάχη» Γεωργιάδη – Πέρκα για τον στολίσκο για τη Γάζα: «Πήγε για selfie και βίντεο στο TikTok» – «Εκφράζει ακροδεξιές θέσεις»

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση είχαν στη Βουλή Άδωνις Γεωργιάδης και Πέτη Πέρκα για τη συμμετοχή της στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Η κ. Πέρκα, περιγράφοντας την εμπειρία της από την αποστολή, έκανε λόγο για «παράνομη ενέργεια του Ισραήλ που κατέλαβε το πλοίο σε διεθνή ύδατα και απήγαγε περίπου 500 πολίτες που εκτελούσαν αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Η τοποθέτησή της προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επιτέθηκε προσωπικά στη βουλευτή, λέγοντας πως «πήγε για selfie και βίντεο στο Tik-Tok» και πως «δεν έχει να καταδικάσει το Ισραήλ, αλλά εκείνους που πήγαν να βάλουν τη χώρα σε περιπέτεια». Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η παρουσία Ελλήνων βουλευτών σε μια τέτοια αποστολή «αντιστρατεύεται τα εθνικά συμφέροντα», επικαλούμενος τη στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας ήταν λάθος η συμμετοχή της κ. Πέρκα που είναι βουλευτής, στο στόλο Global Sumud Flotilla καθώς αντιστρατεύεται μακροπρόθεσμα τα συμφέροντα της χώρας. «Δεν έχω να καταδικάσω την πράξη του Ισραήλ αλλά εσάς που πήγατε να βάλετε τη χώρα σε περιπέτεια», της είπε για να προσθέσει πως «το Ισραήλ είναι μεγάλος φίλος της Ελλάδος. Οι κοινές ασκήσεις με τα F-35, οι επενδύσεις και ο τουρισμός είναι ζητήματα εθνικού συμφέροντος».

Απαντώντας στις αναφορές της Πέτης Πέρκα περί απαγωγής, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «είχαν προειδοποιηθεί πως πρόκειται για εμπόλεμη ζώνη» και διερωτήθηκε «γιατί κλαίγονται και λένε ότι τους απήγαγαν». Όπως είπε ο υπουργός Υγείας «για ποια απαγωγή μιλάτε, συλληφθήκατε σε μια περιοχή ναυτικού αποκλεισμού του Ισραήλ, προφανώς για να είστε εδώ μαζί μας σήμερα, δεν υπήρξε απαγωγή. Αν σας είχαν απαγάγει δε θα μιλούσατε χαρούμενα στη Βουλή. Αντίθετα αυτοί που έχουν απαχθεί από τα σπίτια τους είναι οι Εβραίοι στις 7 Οκτωβρίου που είναι δύο χρόνια στα λαγούμια της Γάζας».

«Κλάψτε ελεύθερα για τη Γάζα, κλάψτε ελεύθερα για τη Χαμάς που χάνεται γιατί ο πρόεδρος Τραμπ έφερε την ειρήνη», είπε σε άλλο σημείο ο Άδωνις Γεωργιάδης με την Κυριακή Μάλαμα να τον ρωτάει εκτός μικροφώνου: «Τα χάπια σας τα πήρατε;». Να εφαρμοστεί ο Κανονισμός της Βουλής για την ύβρη ζήτησε ο υπουργός Υγείας, λέγοντας ότι «ο τραμπουκισμός δεν θα περάσει».

Η Πέτη Πέρκα πάντως, υπερασπίστηκε τη συμμετοχή της στην αποστολή. «Έκανα το πολιτικό και ηθικό μου καθήκον. Η ιστορία θα είναι αμείλικτη με όσους δεν μίλησαν για την εξόντωση ενός λαού», σημείωσε, προσθέτοντας πως θα ξαναπάει στη Γάζα «όσο συνεχίζεται το έγκλημα». Απευθυνόμενη προσωπικά στον υπουργό, η βουλευτής δήλωσε ότι «ο κ. Γεωργιάδης εκφράζει ανοιχτά ακροδεξιές θέσεις», ενώ υπενθύμισε ότι η αποστολή είχε συμβολικό και ειρηνικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο της διεθνούς κινητοποίησης υπέρ των αμάχων στη Γάζα.

«Αν όλα πάνε αλλά θα ξαναπάμε όλοι στη Γάζα γιατί χάρη στο σχέδιο του Προέδρου Τραμπ θα έχει απελευθερωθεί η Γάζα» αντέτεινε ο Άδωνις Γεωργιάδης ψέγοντας τη βουλευτή ότι δεν είχε να πει τίποτα για τη συμφωνία εκεχειρίας παρά μόνο να περιγράψει τις αναμνήσεις της από την «κρουαζιέρα στη Μεσόγειο».

Η ένταση συνεχίστηκε. «Ταυτίζεστε με τις κυβερνήσεις που παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, μόνο τα φράγκα σας νοιάζουν αν θα έρθουν στην Ελλάδα Ισραηλινοι τουρίστες και επενδυτές, αυτό δεν είναι εξωτερική πολιτική υπέρ των εθνικών συμφερόντων» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης κατηγόρησε τον Αδωνι Γεωργιάδη ότι δίνει εξετάσεις στην κυβέρνηση Νετανιάχου και δεν έχει τίποτα να πει για τα χιλιάδες νεκρά παιδιά από την Παλαιστίνη.

