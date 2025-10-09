Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

Με μια προσθήκη στο κεντρικό επιτελείο του, που εδρεύει στην Αμαλίας, ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει τις προθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί ως προς τα πρόσωπα το επόμενο διάστημα και στο δρόμο προς την ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα.

Σε ρόλο κλειδί εντάσσεται στη στενή ομάδα του πρώην πρωθυπουργού η Ευγενία Φωτονιάτα, η οποία ήταν από τα στελέχη που εργάστηκαν επί χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ μεν, αλλά στη λεγόμενη «δεύτερη γραμμή» – κρίσιμη γραμμή, αλλά όχι ως βουλευτής ή κορυφαίο στέλεχος.

Πρόκειται για μία κίνηση που δείχνει ότι ο κ. Τσίπρας προσφύγει σε μία γενιά στελεχών, που έχουν την πολιτική/κομματική εμπειρία και την τεχνοκρατική επάρκεια να ανταποκριθούν σε σύνθετους ρόλους, αλλά δεν φέρουν τα βάρη ούτε της κεντρικής διακυβέρνησης, ούτε των εσωκομματικών συγκρούσεων.

Η κυρία Φωτονιάτα θα αναλάβει ίσως και τη θέση της διευθύντριας του γραφείου του κ. Τσίπρα, έναν ρόλο που ατύπως έχει μέχρι τώρα ο Μιχάλης Καλογήρου, ο οποίος παραμένει έτσι κι αλλιώς ο πιο στενός συνεργάτης και εξ απορρήτων του πρώην πρωθυπουργού, ανεξαρτήτως του τυπικού οργανογράμματος.

Οικογένεια με ΕΑΜική καταγωγή

Η κυρία Φωτονιάτα κατάγεται από την Άρτα – εξ ου και βρέθηκε να εργάζεται σε ιδιωτική εταιρεία επιχειρηματία που επίσης έλκει την ίδια καταγωγή – και προέρχεται από οικογένεια με μακρά παράδοση και θυσίες στην Αριστερά και στην ΕΑΜική αντίσταση.

Έχει σπουδάσει Χημικός Μηχανικός στο ΕΜΠ, διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη Διεθνή Οικονομική & Χρηματοδοτική από το ΟΠΑ, στην Επιστήμη των Υλικών από το ΕΜΠ και στην Πολιτιστική Πολιτική & Διαχείριση από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Στις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ 2015 – 2019 διετέλεσε Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ & του ΤΣ στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης. Η κύρια δραστηριότητά της είναι στον τομέα της διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Μακρά πορεία στον ΣΥΡΙΖΑ και στέλεχος στο ΕΝΑ

Η διαδρομή της στον χώρο της Αριστεράς είναι μακρά. Υπήρξε μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισμού και αργότερα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήταν υποψήφια βουλευτής Θεσσαλονίκης το 2009 και 2012, όπως και Φλώρινας το 2015, αλλά και υποψήφια ευρωβουλευτής το 2014.

Τα τελευταία χρόνια και μέχρι τώρα που περνά στο επιτελείο Τσίπρα, ήταν στο Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών (ΕΝΑ), το think tank που «τρέχει» ο Γιάννης Δραγασάκης. Εμφανίστηκε επίσης ως συντονίστρια κύκλου Οικονομικής & Κοινωνικής Ανάλυσης σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.

Στην πραγματικότητα το «ΕΝΑ» του κ. Δραγασάκη λειτουργούσε πάντα στη λογική των συγκοινωνούντων δοχείων με το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, αν και εσχάτως δεν είναι βέβαιο ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών παραμένουν αδιατάρακτες.

Αλλά σε κάθε περίπτωση πολλά στελέχη του κλίματος Τσίπρα, βρέθηκαν στο μεσοδιάστημα που ο πρώην πρωθυπουργός είχε παραιτηθεί από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, να δραστηριοποιούνται στο ΕΝΑΣ.

Προφανώς με το νέο σχεδιασμό, τα στελέχη αυτά θα αρχίσουν να δραστηριοποιούνται με διάφορους τρόπους στο νέο πολιτικό εγχείρημα. Το πώς θα ενταχθούν βέβαια είναι ένα ζητούμενο, που θα κριθεί (και θα κρίνει τις ισορροπίες) στο άμεσο μέλλον.

Να σημειωθεί ότι η κυρία Φωτονιάτα είναι σύζυγος του Φραγκίσκου Κουτεντάκη – επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών – ο οποίος έχει διατελέσει σε ρόλους κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά εσχάτως εντάχθηκε στο ινστιτούτο του Φίλιππου Σαχινίδη, το Progressive Lab, ως επιστημονικός συνεργάτης.

Σε κάποιους δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι ο κ. Σαχινίδης άσκησε μάλλον σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την κίνηση του τελευταίου να παραιτηθεί από βουλευτής και να δρομολογήσει την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Διαβάστε επίσης

Εκδήλωση για την Απελευθέρωση της Αθήνας: Διόρθωση πορείας από Τασούλα, θα δώσει το παρών, ναι στην πρόσκληση Δούκα

Mητσοτάκης για τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς: «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να παίξει τον ρόλο της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή»

Μπακογιάννη: Ο Σαμαράς έχει κόψει γέφυρες με τη ΝΔ καιρό – Δεν ξέρω αν θα τολμήσει νέο κόμμα