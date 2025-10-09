ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφί» Βορίδη σε Μητσοτάκη για τον Βάρρα – «Δεν τοποθετώ εγώ ανθρώπους στο Μαξίμου»

Για την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στα όσα του καταλογίζει ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμός, Γρηγόρης Βάρρας, μίλησε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open, το πρωί της Πέμπτης (9.10.25).

Ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος ξεκίνησε τη συνέντευξη λέγοντας “φαντάζομαι ότι εγώ είμαι ο Μάκης”, απάντησε στα όσα κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική επιτροπή στην υπόθεση, κατηγορώντας τον Γρηγόρη Βάρρα ότι άφηνε επί χρόνια τις παρανομίες στον Οργανισμό να συνεχίζονται.

“Εγώ τους συνδικαλιστές και τους αγροτοσυνδικαλιστές τους ξέρω όλους. Έναν-έναν. Και πολύ καλά. Και τους ξέρω γιατί εγώ ένωσα το συνδικαλιστικό κίνημα… Εγώ είμαι εκείνος που έκανα τη νομοθεσία και ενοποίησα το συνεταιριστικό κίνημα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, ώστε, αφενός, η κυβέρνηση να έχει έναν εθνικό συνομιλητή και, αφετέρου, να υπάρχει ενιαία φωνή στην Ευρώπη”, ανέφερε χαρακτηριστικά. “Τους ξέρω όλους” είπε ερωτώμενος αν ξέρει Φραπέδες, Χασάπηδες κλπ.

“Αυτό που είναι σημαντικό είναι όχι άμα τους ξέρω αλλά άμα έχουν έρθει να μου ζητήσουν κάτι παράνομο, είναι άμα υπήρχε επικοινωνία με εμένα. Δεν επικοινώνησε μαζί μου ο άνθρωπος αυτός (αναφερόμενος στην δικογραφία που αναφέρεται το όνομά του).

Για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, και τα όσα υποστήριξε για παράνομη απόφαση που υπογράφει ο Μ. Βορίδης για την τεχνική λύση, ο κ. Βορίδης είπε “τι παρανόμως από τη στιγμή που είναι νόμιμη υπουργική απόφαση; Τι μου λένε: να κάνουμε αυτή την κατανομή; Συμφωνείς, συμφωνώ. Ο Βάρρας λέει ότι είναι παράνομο. Πώς έκανε την κατανομή του 2020, κάλεσε να γίνει ό,τι έγινε το 2019“.

Για τις κατηγορίες ότι πείραξε διαγωνισμούς ο πρώην υπουργός ανέφερε ότι ήταν “διεθνείς διαγωνισμοί” αρνούμενος τις κατηγορίες και ύστερα είπε “εγώ ως υπουργός είμαι εποπτεύων οργανισμός στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εποπτεύον δεν μπορώ να μιλήσω με τον διοικητή; Και αν το κάνω αυτό είναι παράβαση καθήκοντος; Όταν όμως δεν μπορεί να γίνει πληρωμή θα μου πει έχεις ευθύνη. Άρα επειδή επόπτευα, ήμουν παράνομος”.

Στη συνέχεια είπε ότι ο Βάρρας υποστηρίζει ότι ξέραμε τις παρανομίες από το 2020, αλλά επέλεξε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη το 2024, θέτοντας το ερώτημα: “Δηλαδή, τι έκανε τέσσερα χρόνια; Γιατί δεν κατήγγειλε τη σύμβαση; Γιατί δεν υπέβαλε μήνυση;” Συμπλήρωσε δε ότι “ο Βάρρας επί χρόνια άφηνε τις παρανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ να συνεχίζονται”.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε προτείνει να μετατραπούν σε βοσκοτόπια πρόστιμα ύψους 466 εκατομμυρίων ευρώ!

Τέλος, άφησε αιχμές κατά του Μεγάρου Μαξίμου στο ερώτημα γιατί ο κ. Βάρρας είναι σύμβουλος του πρωθυπουργού. “Δεν τοποθετώ εγώ ανθρώπους στο Μαξίμου, η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί αρμοδίως”, είπε χαρακτηριστικά.

Βορίδης «αδειάζει» Μητσοτάκη, λέει το ΠΑΣΟΚ

“Ο κ. Βορίδης μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ “κάρφωσε” το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον Πρωθυπουργό”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην υπουργού σχολιάζει ότι “άρχισαν τα αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ”.

Αναφέρει, ειδικότερα, ότι “ο κ. Βορίδης που προστατεύτηκε μαζί με τον κ. Αυγενάκη από την κυβερνητική πλειοψηφία προκειμένου να μην τεθεί στην έρευνα της δικαιοσύνης, “αδειάζει” τον Κυριάκο Μητσοτάκη που κρατά ως σύμβουλό του τον κ. Βάρρα, ο οποίος στέλνει ενημερωτικά σημειώματα για τις παρανομίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στον στενό πυρήνα του Μαξίμου, αλλά ο Πρωθυπουργός… είναι ανίδεος. Σημειώματα που μάλιστα “καίνε” τον κ. Βορίδη και τα προσκομίζει συρόμενος ο κ. Μυλωνάκης, το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη”.

Το ΠΑΣΟΚ θέτει τα εξής ερωτήματα:

“-Το Μέγαρο Μαξίμου έχει κάτι να απαντήσει για όλα αυτά;

-Επιμένουν ότι ο Πρωθυπουργός είναι ανεύθυνος, ανήξερος και αδαής;

-Όπως δήλωσε στη συνέντευξη του ο κ. Βορίδης, πριν πάρουν τον κ. Βάρρα στο Μαξίμου του τηλεφώνησαν να τον ρωτήσουν, αν έχει πρόβλημα. Δεν βρήκε, λοιπόν, δύο λεπτά ο Πρωθυπουργός να ρωτήσει τον σύμβουλο του τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Ποιες παρανομίες “ξεκάρφωνε”, όπως ο ίδιος υποστηρίζει;

-Πότε θα έρθει στην εξεταστική επιτροπή ο κ. Μυλωνάκης;”.

“Στην κυβέρνηση είναι μια “ωραία ατμόσφαιρα”. Άρχισαν τα αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ”, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ κατόπιν των παραπάνω.

Διαβάστε επίσης:

«Μάχη» Γεωργιάδη – Πέρκα για τον στολίσκο για τη Γάζα: «Πήγε για selfie και βίντεο στο TikTok» – «Εκφράζει ακροδεξιές θέσεις»

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

Βουλή: Στις 16 Οκτωβρίου η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για την εξωτερική πολιτική