Μαρινάκης για Σαμαρά: Δεν σχολιάζουμε προσωπικές αποφάσεις πρώην πρωθυπουργών

Με τη φράση «δεν σχολιάζουμε δηλώσεις, πόσο μάλλον και προσωπικές αποφάσεις, πρώην πρωθυπουργών» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επιχείρησε να αποφύγει να ερμηνεύσει την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από τη χθεσινή εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών όπου παρουσιάστηκε τόμος για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που επιμελήθηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Ωστόσο, έστω και εμμέσως, ο Π. Μαρινάκης επιβεβαίωσε την εκτίμηση ότι η στάση Σαμαρά διεύρυνε ακόμα περισσότερο το χάσμα που χωρίζει τον πρώην πρωθυπουργό από το κυβερνών κόμμα, λέγοντας ότι «πράγματι, εκεί ήταν ένα μεγάλο μέρος της ΝΔ, για ένα βέβαια συγκεκριμένο και σημαντικό θέμα. Ήταν μία ωραία εικόνα ενότητας την οποία κρατάμε», σαν… συνέχεια της δήλωσης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «όπως βλέπετε η ΝΔ είναι στην πρώτη γραμμή της Τεχνητής Νοημοσύνης εν συνόλω».

Επίσης, απέρριψε τις εικασίες ότι η απόφαση του Κ. Μητσοτάκη – σχεδόν την τελευταία στιγμή – να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση ήταν ο λόγος που τελικά οδήγησε τον Α. Σαμαρά στην απόφαση να μην παραστεί, λέγοντας ότι «δεν στέκει αυτό το επιχείρημα. Δεν έχει διαφορά η παρουσία από χαιρετισμό στην εκδήλωση, με κεντρικό πρόσωπο τον κ. Στυλιανίδη, με τον οποίο ως βουλευτής και ως μέλος σε κυβερνήσεις συμπορεύεται ο πρωθυπουργός εδώ και χρόνια στις κοινές τους μάχες στη ΝΔ».

Ωστόσο, πλέον γίνεται προφανές ότι – έστω κι αν στελέχη της ΝΔ, όπως ο Μάκης Βορίδης, επιμένουν ακόμα να δηλώνουν ότι ελπίζουν να υπάρξει επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών – σε κεντρικό επίπεδο το ενδεχόμενο αυτό δεν συζητείται, καθώς ο Π. Μαρινάκης δεν θέλησε να απαντήσει αν κλείνει οριστικά η συζήτηση για επιστροφή Σαμαρά στο κόμμα – σε αντίθεση με άλλες φορές που εν πάση περιπτώσει είχε φανεί να αφήνει μια ανοιχτή χαραμάδα.

