ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Δεν «βλέπει» σκάνδαλο, ούτε κυκλώματα ανομίας, η επί χρόνια υπεύθυνη για τους ελέγχους στις επιδοτήσεις

Δεν πήρε χαμπάρι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η Αθανασία Ρέππα, υψηλόβαθμο στέλεχος του Οργανισμού για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Η κ. Ρέππα, η οποία σήμερα είναι αποσπασμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης, αρνήθηκε ότι υπάρχει σκάνδαλο, ενώ κατά την ίδια η χρήση του όρου σκάνδαλο δεν είναι ορθή.

Στην κατάθεσή της η μάρτυρας υποστήριξε ότι «όχι, δεν υπάρχει σκάνδαλο, ενδεχομένως παραβατικές συμπεριφορές και απάτη», είπε και πρόσθεσε ότι «δεν είναι δόκιμος ο όρος σκάνδαλο», δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται και άλλες βάσεις δεδομένων. «Να βάλουμε στην πραγματική του υπόσταση το θέμα της ευθύνης του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε.

Η κ. Ρέππα δεν είδε ούτε κυκλώματα εντός του Οργανισμού. «Δεν υπάρχουν κυκλώματα ανομίας» στον Οργανισμό», είπε την ώρα που η Λάουρα Κοβέσι χαρακτήρισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακρωνύμιο της διαπλοκής. Η κ. Ρέππα η οποία κατηγορείται για υπεξαίρεση εγγράφων, παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, υποστήριξε ότι «βέβαια είναι μια μικρή κοινωνία, παραβατικές συμπεριφορές παντού συναντάμε τόσο σε συναλλασσόμενους όσο και σε υπαλλήλους και μένει να αποδειχθεί τι από όλα αυτά είναι αλήθεια». Κατά την ίδια «οι απατεώνες βρίσκουν κενό και είναι πάντα ένα βήμα μπροστά, οι παραβατικές συμπεριφορές είναι σε μικρό αριθμό να μην ακυρώνουμε προσπάθεια υπηρεσιών». Σε άλλο σημείο απάντησε πως «όταν λέμε υπάρχει απάτη, εννοούμε παραβατικές συμπεριφορές, η απάτη, όπως ξέρετε καλύτερα ενέχει και το δόλο. Ενώ ο κάθε οργανισμός πληρωμών φτάνει μέχρι την παρατυπία».

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών αρνήθηκε ότι η ίδια παρακώλυσε ελέγχους, ενώ για τις κατηγορίες που εκτόξευσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας, είπε: «Δεν προσπάθησα να αλλάξω την εντολή ελέγχου. Δεν είχα καμία επαφή με ελεγκτές. Δεν είχα καμία εμπλοκή, δεν είχα καν πρόσβαση στους φακέλους των ελέγχων». Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κάνει κατασταλτικούς ελέγχους, δεν κυνηγά όλους τους απατεώνες.

Η μάρτυρας στην πολύωρη κατάθεσή της δήλωσε ότι δεν αισθάνθηκε καμία πίεση –«δεν αισθάνθηκα να μου δίνεται αντίθετη με το ευρωπαϊκό πλαίσιο οδηγία από κάποιον», υποστήριξε σε άλλο σημείο.

Πηγές ΠΑΣΟΚ

«Οι απαντήσεις της κ. Ρέππα επιβεβαιώνουν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και επισημαίνουν πως σε ότι αφορά στη διαχείριση του Εθνικού Αποθέματος, «οι απαντήσεις της ανέδειξαν αντιφάσεις και υπηρεσιακές αστοχίες που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός οργανωμένου μηχανισμού συγκάλυψης και παρανομίας». Στη Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζουν ακόμη πως η κ. Ρέππα απέφυγε να εξηγήσει γιατί δεν ενεργοποίησε τους μηχανισμούς ελέγχου που είχε στη διάθεσή της ως Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Ελέγχων.

«Η κ. Ρέππα εμφανίστηκε να τα βρίσκει όλα καλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλήθεια αν ήταν όλα καλά που οφείλεται το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κατασκηνώσει στην Αθήνα; Γιατί οι αγρότες έχουν ξεχάσει τις επιδοτήσεις και κινδυνεύουν πλέον να τις χάσουν από την Κυβέρνηση της ΝΔ;», διερωτώνται στο ΠΑΣΟΚ.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ

«Δεν υπάρχει σκάνδαλο» και παράνομες επιδοτήσεις, για την υπεύθυνη ελέγχων επιδοτήσεων, κα Ρέππα», αναφέρουν στον ΣΥΡΙΖΑ και μιλούν για μια κατάθεση γεμάτη αντιφάσεις και υπεκφυγές.

Όπως αναφέρουν η κα. Ρέππα έχει παραπεμφθεί, μαζί με τον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελά, σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατηγορούμενοι για υπεξαγωγή εγγράφου από κοινού, υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατά συρροή και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό πλημμελήματος. «Η δίκη αφορά σε φάκελο με ελέγχους αιτήσεων για βοσκοτόπια από το Εθνικό Απόθεμα της περιόδου 2019–2020. Τον Νοέμβριο του 2020, η κα. Τυχεροπούλου διαβίβασε στον τότε Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ. Μελά και στην κα. Ρέππα, τον φάκελο με τους ελέγχους, ο οποίος κοινοποιήθηκε και στον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Παπά. Τα ευρήματα του ελέγχου, δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στη Δικαιοσύνη από τον κ. Μελά, παρά το γεγονός ότι η κα. Τυχεροπούλου το ζητούσε ρητά στην έκθεση που είχε συντάξει. Σημειώνεται ότι για κάποιες από τις περιπτώσεις έχουν ήδη ασκηθεί ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», σημειώνουν και προσθέτουν ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κα. Ρέππα κατονομαζόταν σε καταγγελία, που είχε γίνει, μεταξύ Αυγούστου 2021 και Ιουλίου 2022 (για πέμπτη φορά, όπως λένε οι ανώνυμοι καταγγέλλοντες), σχετικά με την πληρωμή συνολικά πάνω από 12 εκατ. ευρώ, σε αιτούντες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις βοσκοτόπων σε πολλές περιοχές της χώρας.

