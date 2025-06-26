ΟΠΕΚΕΠE: Το κύκλωμα, οι 3 καταθέσεις Βάρρα και η έκκληση σε υπουργό «να φάει» την εισαγγελέα

Στοιχεία σοκ περιλαμβάνει η δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είναι τόσο «άγριες» οι περιγραφές που κάνει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, για την κατάσταση που επικρατούσε που πλέον αρχίζει να επικρατεί τεράστια ανησυχία, αν όχι πανικός στην κυβέρνηση.

Κι αυτό διότι η νεότερη εκτίμηση του υλικού λέει ότι η αρχική εικόνα που είχε δοθεί στο Μαξίμου για τα στοιχεία που είχε η δικογραφία, ήταν σαφώς υποδεέστερη της πραγματικής. Η έρευνα έχει φτάσει σε μεγαλύτερο βάθος απ’ όσο θεωρούσαν στην κυβέρνηση με αποτέλεσμα να ανασυντάσσεται η στρατηγική που θα ακολουθήσει το Μαξίμου.

Από τις πληροφορίες που κυκλοφορούν:

– Η περίπτωση του Λευτέρη Αυγενάκη εμφανίζεται ως «δεμένη» με σοβαρές ενδείξεις, που κάνουν μάλλον αναπόφευκτη την παραπομπή του για περαιτέρω έρευνα σε προανακριτική.

– Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας, που εκδιώχθηκε από τον Μάκη Βορίδη, έχει καταθέσει τρεις φορές, σημειώνοντας μεταξύ άλλων εντόπισε κύκλωμα που δρούσε εντός και εκτός του Οργανισμού και όταν άρχισε τους ελέγχους, ήρθε και η απομάκρυνσή του με απόφαση του υπουργού. Στη θέση του αναβαθμίστηκε ο Φάνης Παππάς, ο οποίος σήμερα είναι διωκόμενος.

–Για τον Μάκη Βορίδη, η δικογραφία περιλαμβάνει μία σειρά από συνδυασμούς γεγονότων και κυρίως τη δράση συνεργάτη του, ο οποίος επικαλείται πολλάκις τον υπουργό, ως τον άνθρωπο που «διευκολύνει». Δεν φαίνεται να υπάρχει προς το παρόν κάποια σαφή παραπομπή σε πράξεις που πρέπει να διερευνηθούν οπωσδήποτε ποινικά, αλλά το γεγονός ότι η εισαγγελέας ζητά επείγουσες διαδικασίες για να μην παραγραφούν αδικήματα του 2019, όταν ήταν ο κ. Βορίδης υπουργός, σημαίνει ότι θεωρεί πως απαιτείται έρευνα και για τον συγκεκριμένο πολιτικό.

-Δεν εντοπίζονται ροές χρήματος σε πολιτικούς με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Τόσο για τον κ. Αυγενάκη, όσο και για τον κ. Βορίδη φαίνεται να ζητείται η παραπομπή τους για απιστία.

-Το πιο τρομακτικό ίσως: Στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία από τις νόμιμες επισυνδέσεις, φέρονται στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΠΕ τα οποία γνωρίζουν ότι ελέγχονται να συνομιλούν μεταξύ τους αναφερόμενα σε υπουργό της κυβέρνησης «να ζητήσουμε να τη φάει», εννοώντας να απομακρυνθεί από την υπόθεση η ευρωπαία εισαγγελέας!

