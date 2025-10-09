search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 22:25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

09.10.2025 20:33

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να απευθύνει ένα δημόσιο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα για την ανεκτίμητη προσφορά του

09.10.2025 20:33
Σε προσωπική δήλωση για την παραίτηση Τσίπρα προχώρησε ο υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή αλλάζει πλήρως τα δεδομένα στον προοδευτικό χώρο, επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν πρέπει να σπεύσει να προκαθορίσει τις ενδεχόμενες αποφάσεις του» εως ότου αποσαφηνιστεί η νέα κατάσταση. Τονίζει ότι αυτό που θα πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να απευθύνει στον πρώην πρωθυπουργό ένα δημόσιο «ευχαριστώ» για την ανεκτίμητη προσφορά του και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της απόφασής του να παραδώσει την έδρα του.

Αναλυτικά η δήλωση Ραγκούση:

«Αντιλαμβάνομαι την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ως μία καθοριστική – πέραν από σημαντική – εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Πρόκειται για μια εξέλιξη που προοιωνίζεται εντελώς νέα πολιτικά δεδομένα για τον προοδευτικό χώρο, σε σχέση με εκείνα στα οποία στηρίχθηκαν οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου του.

Υπό αυτήν την έννοια, έως ότου αποσαφηνιστούν δημόσια τα νέα αυτά δεδομένα, εκτιμώ πως ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν μπορεί και δεν πρέπει να σπεύσει να προκαθορίσει τις ενδεχόμενες επόμενες αποφάσεις του.

Ωστόσο, δύο πράγματα πιστεύω ότι μπορεί και οφείλει από τώρα να πράξει:
1. Να απευθύνει ένα ειλικρινές και δημόσιο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα, για την ανεκτίμητη προσφορά του στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
2. Να αναδείξει τον υψηλό ηθικό και αξιακό συμβολισμό της απόφασής του να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εξελέγη».

