Ζητάει και τα ρέστα ο Κυριαζίδης από την Κωνσταντοπούλου: «Αυτή να ζητήσει συγγνώμη, οι 11 λέξεις που είπα ήταν ευχή»

Συγγνώμη από τη Ζωή Κωσταντοπούλου αξιώνει τώρα ο Δημήτρης Κυριαζίδης, μετά την επανοδό του στην ΚΟ της ΝΔ, από την οποία είχε διαγραφεί όταν, απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε: «πήγαινε κάνε κανένα παιδί».

«Έγινε παραποίηση, είπα 11 λέξεις, αφαιρέθηκαν τρεις. Οι 11 λέξεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία ευχή αλλά εκλήφθησαν από τον πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου ως ύβρη» είπε ο Δημήτρης Κυριαζίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» στο OPEN.

Μάλιστα, ο βουλευτής όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να ζητήσει συγγνώμη από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ήταν ξεκάθαρος:

«Πιστεύω ότι η ίδια θα ζητήσει συγγνώμη, θα της πω εντάξει, κατανοητό».

Μάλιστα, για να δικαιολογήσει τα λεγόμενά του ανέφερε ότι επί δύο χρόνια, μετά τα Τέμπη, άκουγε αυτός και οι συνάδελφοί του στη ΝΔ «καθημερινά από το πρωί ως το βράδυ ότι είμαστε δολοφόνοι, λαθρέμποροι, παιδεραστές, παιδόφιλοι».

«Ο τέταρτός μου γιος ταξίδευε από Θεσσαλονίκη. Μάθαμε για τη σύγκρουση στα Τέμπη, προσπαθούμε με τη γυναίκα μου να επικοινωνήσουμε όλο το βράδυ. Δεν μπορούσαμε να μάθουμε. Μετά από δύο ώρες απάντησε ο Μάριος γιατί δεν έπιανε το τηλέφωνό τους. Όποιος δεν έχει ζήσει τέτοιες καταστάσεις δεν μπορεί να τις καταλάβει» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Ερωτηθείς αν ήταν έκπληξη για αυτόν η επιστροφή του στην ΚΟ της ΝΔ, ο Δημήτρης Κυριαζίδης απάντησε: «Δεν ήταν έκπληξη το τηλεφώνημα να επιστρέψω, το ανέμενα και πιο μπροστά».

