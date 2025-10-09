search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 22:56
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

09.10.2025 20:03

Παύλος Μαρινάκης: «Όποιος πρέπει να έρθει να καταθέσει, όπως προβλέπεται από την εξεταστική, όχι δεν θα πούμε»

09.10.2025 20:03
marinakis 6540- new

«Ήταν μια προσωπική του απόφαση. Δεν χρειάζεται να σχολιάσω μια προσωπική απόφαση του πρώην πρωθυπουργού», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Mega για την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την χθεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη.

«Φοβάμαι μήπως η δημόσια συζήτηση είναι πολύ μακριά από εκεί που κινείται στο μέσο σπίτι στη χώρα. Κινδυνεύουμε να είναι κάπου η κοινωνία, η μέση ελληνική οικογένεια, τα προβλήματα και τα θετικά, και κάπου αλλού ο δημόσιος διάλογος», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Στο άρμα της διάσωσης των θυσιών που πάει την Ελλάδα μπροστά καλούμαστε όλοι να απαντήσουμε αν θα ανέβουμε ή όχι», προσέθεσε ενώ είπε ότι «οι παράφρονες πολιτικά καραδοκούν με άλλα ονόματα, άλλα κόμματα, με διασπάσεις, αυτοί που πρωταγωνίστησαν στην τοξικότητα και κάποιοι ήταν συνεργάτες του κ. Τσίπρα, δεν έχουν αντιπρόταση και πρόγραμμα».

Για την Ευρωπαία Εισαγγελέα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως η κυρία Κοβέσι απάντησε αποστομωτικά στην κατηγορία-αφήγημα της αντιπολίτευσης ότι η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας καθώς και ότι έχει άριστη συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση.

Για τον Πάνο Ρούτσι ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «ανθρώπινα σταθήκαμε στο πλευρό ενός πονεμένου πατέρα όπως και κάθε συγγενή θύματος οποιασδήποτε τραγωδίας» και προσέθεσε πως «δεν θα κάνουμε την Ελλάδα άναρχο κράτος που τα κόμματα θα παραγγέλνουν όπως παραγγέλνουμε σουβλάκια, αποφάσεις της Δικαιοσύνης».

Σημείωσε ότι «αν η Δικαιοσύνη πήρε αργά ή όχι αποφάσεις, αυτό είναι κάτι που αξιολογείται» και αναρωτήθηκε «γιατί να απολογείται η κυβέρνηση επειδή ενδεχομένως να καθυστέρησε η Δικαιοσύνη…».

Πρόσθεσε πως η Δικαιοσύνη εξάντλησε τα περιθώρια ώστε να μην καθυστερήσει η δίκη και πως είναι λογικό να θέλει ένας άνθρωπος να πάρει απαντήσεις για το παιδί του ενώ παράλληλα επισήμανε ότι στη δίκη μπορούν να υποβληθούν όλα τα αιτήματα.

Για την καταβολή των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε εκείνους που τις δικαιούνται, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες/εβδομάδες θα αρχίσουν οι πληρωμές. «Παράλληλα στην εξεταστική φαίνεται ότι είναι ο μόνος τρόπος να δοθούν απαντήσεις – και βλέπουμε αμηχανία του ΠΑΣΟΚ», συμπλήρωσε.

Δήλωσε επίσης ότι «όποιος πρέπει να έρθει να καταθέσει όπως προβλέπεται από την εξεταστική, όχι δεν θα πούμε» και πως «δεν θα δώσουμε το δικαίωμα στην αντιπολίτευση να μιλήσει για συγκάλυψη».

