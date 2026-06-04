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04.06.2026 13:30

«Διανθίσματα του νου»: Η Έκθεση Ζωγραφικής του Μιχάλη Πέρδικα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (17/6-24/6)

04.06.2026 13:30
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 «Διανθίσματα του νου»

Ατομική Έκθεση Ζωγραφικής του Μιχάλη Πέρδικα

Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης | 17-24 Ιουνίου 2026

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά και Σαββατοκύριακα, 18:00–22:00

Είσοδος Ελεύθερη

Η ατομική έκθεση ζωγραφικής του Μιχάλη Πέρδικα με τίτλο «Διανθίσματα του νου» παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από τις 17 έως τις 24 Ιουνίου 2026.

 Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης αποτυπώνει σε χαρτί εύθραυστα ψυχικά τοπία, νοερές μορφές και σύμβολα. Η γραμμή πάντα υστερικά πολύ ακριβής θέλει να αποτυπώσει το ωραίο μέσα στο χάος και να συνομιλήσει με τον θεατή μέσω της σκέψης, αλλά και του συναισθήματος.

Ο νους ακατάπαυστα σκέφτεται και προβληματίζεται, διαμαρτύρεται αλλά αντί για κραυγή, διανθίζει το χαρτί με απίστευτα στολίδια, «ανθοφορίες» της σκέψης.

Τα έργα αποτελούν οπτικές εκφράσεις των όσων σκέφτεται, αισθάνεται, φαντάζεται και οραματίζεται. Η μνήμη, οι εσωτερικές συγκρούσεις, τα όνειρα μπλέκονται και φτιάχνουν ιστορίες σε χαρτί.

Η λογική του δραματοποιείται, και κυριαρχείται από το υποσυνείδητο και τον συμβολισμό, συνθέτοντας εικόνες αφηρημένης ζωγραφικής που αγγίζουν το όνειρο.

Οι σκέψεις του σε συνεχή ροή, εξελίσσονται και μετασχηματίζονται.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Βάλια Μπουλάκη, PhD.

Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη

Γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται. Παρακολούθησε από πολύ μικρή ηλικία ιδιωτικά μαθήματα ζωγραφικής από σημαντικούς ζωγράφους, ενώ φοίτησε και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Καλών Τεχνών της Τήνου (2019 έως 2021), με διπλωματική εργασία στην αγαπημένη του ζωγραφική. Έχει συμμετάσχει σε λίγες ομαδικές εκθέσεις, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του έργου του είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό. Το έργο του ταλαντεύεται ανάμεσα στο σκοτάδι -ταξιδεύοντας στα άδυτα του υποσυνειδήτου, του φόβου και στην ευαλωτότητα, αλλά και στο φως -την αγάπη για το θαυμάσιο και το άφθαρτο, τον άνθρωπο, το όραμα και την ελπίδα-. Ο καλλιτέχνης στο έργο του διατηρεί πάντα έναν διάχυτο ρομαντισμό σε μια αντιποιητική σκληρή εποχή μοναξιάς και αποξένωσης, την οποία ο καλλιτέχνης βιώνει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Για τον λόγο αυτό στο έργο του, ανθρωποκεντρικό και μη, ακροβατεί μεταξύ της ρεαλιστικής και σουρεαλιστικής εικονοποιίας, των νοερών ταξιδιών και των ψυχικών αναζητήσεων μέσα σε μια ποιητική, θεατρική ή και μεταφυσική ατμόσφαιρα, όπου κάθε έργο είναι μια αφήγηση με έντονο ψυχογραφικό χαρακτήρα.

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