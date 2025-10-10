Ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν κατεβάζει τα μολύβια» και προχωρά λέει ο Φάμελλος – Ραγκούσης: Να «παγώσουν», οι συνεδριακές αποφάσεις, λόγω Τσίπρα

Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν περιμένει» (να δει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα Τσίπρα) και «δεν κατεβάζει τα μολύβια», αλλά προχωρά σε πρωτοβουλίες, έστειλε επανειλημμένως ο Σωκράτης Φάμελλος στο πλαίσιο της περιοδείας του σε Ηλεία, Μεσσηνία και Λακωνία κατά το προηγούμενο διήμερο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στο σκηνικό ρευστότητας και κρίσης που έχει δημιουργηθεί μετά την παραίτηση Τσίπρα εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει στην υλοποίηση των αποφάσεων της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής δηλαδή την πανελλαδική εξόρμηση για το πρόγραμμα Προοδευτική Ελλάδα και για τις συνεργασίες, είτε με ενθάρρυνση ή και διοργάνωση από τον ίδιο, εκδηλώσεων σε όλη την περιφέρεια, είτε με «πρωτοβουλίες κορυφής» στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, όπως το κοινό αίτημα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για το 13ωρο.

Από τη Μεσσηνία χθες σημείωσε πως «δεν σταματάμε, γιατί δεν σταματούν τα προβλήματα» και πως «δεν κατεβάζουμε τα μολύβια», αντιθέτως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεχίζει τον αγώνα». «Θέλουμε» είπε «να υπάρξουν πλειοψηφίες και συνεργασίες, είτε ξεκινώντας με την πρωτογενή παραγωγή, είτε συνεχίζοντας στην προοδευτική κυβέρνηση της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με συγκεκριμένο σχέδιο συνεχίζει τον πολιτικό του προγραμματισμό». Επιπλέον, τόνισε με νόημα πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι μέρος της λύσης και είναι ήδη προετοιμασμένος γι’ αυτό».

Ωστόσο, κι ενώ στο εσωτερικό καταγράφονται διαφορετικές αποχρώσεις έναντι του Αλέξη Τσίπρα, ο υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού, Γιάννης Ραγκούσης με δήλωσή του χθες, προκάλεσε αίσθηση. Έδειξε να διαφοροποιείται από τη δήλωση Φάμελλου ζητώντας ο ΣΥΡΙΖΑ να περιμένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο μετά τις εξελίξεις που δημιούργησε η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, βάζοντας θέμα «παγώματος» των συνεδριακών αποφάσεων.

Η παραίτηση Τσίπρα, ανέφερε στη δήλωσή του, είναι «εξέλιξη που προοιωνίζεται εντελώς νέα πολιτικά δεδομένα για τον προοδευτικό χώρο, σε σχέση με εκείνα στα οποία στηρίχθηκαν οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου του».

Υπό αυτήν την έννοια, προσθέτει «έως ότου αποσαφηνιστούν δημόσια τα νέα αυτά δεδομένα, εκτιμώ πως ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν μπορεί και δεν πρέπει να σπεύσει να προκαθορίσει τις ενδεχόμενες επόμενες αποφάσεις του».

Επιπλέον, η φράση του Αλέξη Τσίπρα «δεν είμαστε αντίπαλοι» που υιοθέτησε στην δήλωσή του ο Σωκράτης Φάμελλος, δείχνει να μην είναι αρκετή για το εν λόγω στέλεχος αφού σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει «να απευθύνει ένα ειλικρινές και δημόσιο ευχαριστώ» στον πρώην πρωθυπουργό, «για την ανεκτίμητη προσφορά του στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ». Αλλά και «να αναδείξει τον υψηλό ηθικό και αξιακό συμβολισμό της απόφασής του να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εξελέγη».

Μετά τον Ζαχαριάδη και ο Καλπάκης κατά Πολάκη – «Η γραμμή δεν είμαστε αντίπαλοι συγκρατεί τα μέλη»

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι δηλώσεις αποδοκιμασίας στον Παύλο Πολάκη για την «μετωπική» του στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αφού κατ’ ουσίαν τον αποκάλεσε «διασπαστή». Μετά τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Ζαχαριάδη, και ο Γραμματέας της ΚΕ Στέργιος Καλπάκης ανέφερε πως «ηγραμμή που εκφράστηκε από τη δήλωση Φάμελλου είναι η ενδεδειγμένη». «Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Αλέξη Τσίπρα. Το ίδιο λέει και ο Τσίπρας» σημείωσε. Εξηγώντας περαιτέρω ανέφερε πως «ο χώρος έχει περάσει μεγάλες εντάσεις» επομένως «το τελευταίο που θέλει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και της Αριστεράς ευρύτερα είναι νέες εντάσεις. Συνθέσεις θέλει». Είπε δε με έμφαση: «Δεν συμφωνώ με τον όρο διάσπαση. Δεν συμφωνώ με όσους λένε ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ να έχει υψηλούς τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η γραμμή ότι δεν είμαστε αντίπαλοι και ότι κοινός στόχος είναι η ήττα της ΝΔ στις επόμενες εκλογές συγκρατεί τον κόσμο και τα μέλη του κόμματος. Σε διαφορετική περίπτωση θα είχαμε φυγόκεντρες τάσεις».

Διαβάστε επίσης:

Ζητάει και τα ρέστα ο Κυριαζίδης από την Κωνσταντοπούλου: «Αυτή να ζητήσει συγγνώμη, οι 11 λέξεις που είπα ήταν ευχή»

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να απευθύνει ένα δημόσιο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα για την ανεκτίμητη προσφορά του

Φάμελλος από Μεσσηνία: «Δεν θα επιτρέψουμε να διώξουν οι γαλάζιες ακρίδες τους νέους και τις νέες από την περιφέρεια»