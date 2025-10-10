Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει ο Βορίδης για Βάρρα – «Έκανε μεγάλο ατόπημα, θα πω στην Εξεταστική γιατί απολύθηκε» (Video)

Συνέχισε να ρίχνει… τροχιοδεικτικά κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, προκαλώντας «πονοκέφαλο» στο Μαξίμου, καθώς ο Γ. Βάρρας παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Μ. Βορίδης δήλωσε ότι «ο κ. Βάρρας έκανε ένα πολύ σημαντικό ατόπημα», προσθέτοντας ότι «όταν κληθώ στην εξεταστική θα πω γιατί απολύθηκε ο κ. Βάρρας». «Στον διαγωνισμό που σηκώθηκε επί υπουργείας μου συμμετείχαν δύο εταιρείες, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό», υπογράμμισε, ενώ όταν ρωτήθηκε για τι ακριβώς τον κατηγορεί ο Γ. Βάρρας, είπε χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες», ενώ σημείωσε ότι «υπήρχαν αντιδράσεις από την Νeuropublic, της εταιρείας που υποτίθεται ότι εκπροσωπώ εγώ». Καταλήγοντας για το θέμα, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η παραίτηση Βάρρα έγινε το 2020 και ο κ. Βάρρας καταγγέλει το 2024».

Επιμένει για Σαμαρά

Κατά τα λοιπά, ο Μ. Βορίδης συνέχισε να εκφράζει ελπίδες για γεφύρωση του χάσματος που χωρίζει τη ΝΔ από τον Αντώνη Σαμαρά, χάσμα που διευρύνθηκε μετά την απουσία του πρώην πρωθυπουργού από την εκδήλωση για τον τόμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη που επιμελήθηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης. «Δεν μπορώ να σχολιάσω την επιλογή Σαμαρά για τον λόγο που δεν παρεβρέθηκε στην εκδήλωση», είπε ο πρώην υπουργός, ωστόσο, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της μεγαλύτερης δυνατης συναίνεσης εντός της γαλάζιας παράταξης. «‘Οσοι περισσότεροι στηρίζουν τις πολιτικές της κυβέρνησης τόσο το καλύτερο», είπε.

Διαβάστε επίσης

Η κυβέρνηση επιχειρεί να «κλείσει» το θέμα Σαμαρά, περιμένει τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού

Ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν κατεβάζει τα μολύβια» και προχωρά λέει ο Φάμελλος – Ραγκούσης: Να «παγώσουν», οι συνεδριακές αποφάσεις, λόγω Τσίπρα

ΚΚΕ: Η στάση του απέναντι στην αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος στην πορεία προς το 22ο Συνέδριο