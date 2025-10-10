Αλέξης Τσίπρας: Τι δείχνουν τα πρώτα γκάλοπ μετά την παραίτηση – Πίεση σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τι συμβαίνει με Πλεύση   

Από την πρώτη ημέρα μετά την αιφνιδιαστική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την εμφάνιση ενός νέου πολιτικού φορέα, ξεκίνησαν πολλές εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης, νε μετράνε την επίδραση αυτής της πρωτοβουλίας στο πολιτικό σκηνικό.

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν βέβαια ένα μεθοδολογικής και δεοντολογικής διάστασης πρόβλημα, καθώς δεν μπορούν να μετρήσουν… κόμμα, που ακόμα δεν είναι επισήμως και κανονικά κόμμα. Και έτσι προσπαθούν να καταγράψουν είτε την εξέλιξη της «δυνητικής» ψήφου, την οποία οι περισσότερες ήδη είχαν αρχίσει να την μετρούν από τον πρώτο καιρό των φημών για κόμμα Τσίπρα, είτε τα άλλα «ποιοτικά» στοιχεία, που δημιουργεί η κίνηση αυτή στο εκλογικό σώμα.

Το πρώτο συμπέρασμα από τις μετρήσεις αυτές είναι ότι αυξάνεται το μέγεθος της απάντησης «σίγουρα ναι» και «μάλλον ναι», στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα. Και παράλληλα αυξάνεται ελαφρά και η γενικότερη δεξαμενή από την οποία ο πρώην πρωθυπουργός ελπίζει ότι θα αντλήσει δυνάμεις.

Οι εκτιμήσεις έμπειρων αναλυτών λένε ότι αυτό αποδεικνύει πως η κίνηση Τσίπρα έχει κατ’ αρχάς μία σαφέστατη θετική απήχηση. Όχι εντυπωσιακή και θεαματική όμως, καθώς είναι ακόμα νωρίς και όλοι περιμένουν να δουν κάτι πιο μορφοποιημένο, αλλά και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το εγχείρημα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι κύριες εκτιμήσεις κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κινηθεί μάλλον άνετα σε διψήφια ποσοστά, πιθανότατα πάνω από 12% από τις πρώτες κιόλας επίσημες δημοσκοπήσεις. Κάποια μιλούν και για παραπάνω, αλλά η εικόνα των στοιχείων/εκτιμήσεων είναι μικτή προς το παρόν.

Αυτό που έχει όμως ενδιαφέρον είναι πως πράγματι μπορεί να «χτυπήσει» τη δεύτερη θέση -πίσω από τη ΝΔ- ανταγωνιζόμενος ή και ξεπερνώντας το ΠΑΣΟΚ. Ακόμα δεν εκφράζονται βεβαιότητες για κάτι τέτοιο, αλλά και μόνο η πυροδότηση της συζήτησης με βάση τα μέχρι τώρα ευρήματα είναι ενδεικτική του πώς επιδρά στο πολιτικό σκηνικό από τις πρώτες ημέρες κιόλας, η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού.

Σε αυτό που φαίνεται να υπάρχει μία σύμπτωση των περισσοτέρων είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά ως ένα βαθμό και το ΠΑΣΟΚ πιέζονται.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να βρεθεί σε λίγο καιρό και εφόσον συνεχιστεί η τάση που καταγράφεται αυτή την ώρα, στο πεδίο «μπαίνει-δεν μπαίνει» στη Βουλή, εξηγεί δημοσκόπος, που διεξάγει γκάλοπ ήδη από την Τετάρτη.

Αυτό μοιάζει λογικό έτσι κι αλλιώς, αφού τα ποιοτικά στοιχεία όλο το προηγούμενο διάστημα έδειχναν ότι ένα ποσοστό από 50% έως και 70% των ψηφοφόρων των ΣΥΡΙΖΑ έβλεπε πολύ θετικά την ίδρυση κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Το ερώτημα είναι πόσο θα πιεστεί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται κάπως αμετακίνητα σε μια περιοχή δημοσκοπικών επιδόσεων, που το καθιστά στόχο, καθώς δεν εμφανίζει δυναμική ανόδου παρά τη φθορά της κυβέρνησης.

Από τις πρώτες εικόνες των τάσεων στην κοινή γνώμη, φαίνεται ότι ένα ποσοστό που φτάνει ίσως και το 2% μπορεί να μετακινηθεί υπό προϋποθέσεις από το ΠΑΣΟΚ στον Αλέξη Τσίπρα. Είτε θεωρηθεί πολύ, είτε λίγο, μοιάζει αρκετό για να αλλάξει τις ισορροπίες και να κρίνει τη δεύτερη θέση, εάν επιβεβαιωθεί αυτή η μετακίνηση. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει για τη μάχη κυριαρχίας στην κεντροαριστερά.

Σε ό,τι αφορά στην Πλεύση Ελευθερίας, που είναι η άλλη δύναμη του ευρύτερου χώρου, που θεωρητικά θα πλήξει ένα κόμμα Τσίπρα, παρατηρείται σε αυτή την πρώτη φάση το εξής: Πιθανόν λόγω του «συστημικού» και «κεντρώου» στίγματος που δείχνει να έχει υιοθετήσει πλέον ο πρώην πρωθυπουργός, η διαρροή ψηφοφόρων από την Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είναι… «ακατάσχετη».

Η καθοδική τάση της Πλεύσης μοιάζει να είναι ελεγχόμενη τρόπον τινά και πιθανόν θα χρειαστούν πολλά περισσότερα δείγματα γραφής και κινήσεις από τον κ. Τσίπρα για να αποσπάσει ψηφοφόρους από τον χώρο αυτό.

Πάντως η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού δεν αποτρέπει την αύξηση της «γκρίζας ζώνης» στο εκλογικό σώμα, ίσως επειδή είναι ακόμα νωρίς και στο μεταξύ αναμένονται κι άλλες πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού, με πρώτη αυτή του Αντώνη Σαμαρά και ενδεχομένως και από την πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού, ασχέτως του γεγονότος ότι η εμβληματική γυναίκα στη μάχη για δικαιοσύνη στο έγκλημα των Τεμπών, δηλώνει πως δεν ενδιαφέρεται να ηγηθεί κόμματος.

