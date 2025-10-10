Νόμπελ Ειρήνης: Η αντίδραση του Λευκού Οίκου – «Βάζουν την πολιτική πάνω από την ειρήνη» (videos/audio)

«Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ, μετά την απόφαση της Νορβηγικής Επιτροπής να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, αντί του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Εχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν που να μπορεί να μετακινήσει βουνά με τη δύναμη της θέλησής του. Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ σε ανάρτηση στο X.

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.



He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.



Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οργανισμού, η Ματσάδο λαμβάνει το Νόμπελ Ειρήνης «για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

«Ως ηγέτιδα του δημοκρατικού κινήματος στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο αποτελεί ένα από τα πιο εξαιρετικά παραδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η Ματσάδο πληρεί όλα τα κριτήρια για το βραβείο. «Υπήρξε καθοριστική και ενωτική μορφή σε μια πολιτική αντιπολίτευση που κάποτε ήταν βαθιά διχασμένη – μια αντιπολίτευση που βρήκε κοινό έδαφος στην απαίτηση για ελεύθερες εκλογές και αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση. Αυτό είναι ακριβώς το επίκεντρο της δημοκρατίας: η κοινή μας βούληση να υπερασπιστούμε τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, ακόμη κι αν διαφωνούμε μεταξύ μας. Σε μια εποχή όπου η δημοκρατία απειλείται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υπερασπιστούμε αυτό το κοινό έδαφος».

Χαρακτήρισαν την Βενεζουέλα ως ένα «αυταρχικό κράτος που σήμερα βιώνει ανθρωπιστική και οικονομική κρίση».

Ενόψει των εκλογών του 2024, η Ματσάδο ήταν η υποψήφια της αντιπολίτευσης για την προεδρία, αλλά ο Μαδούρο μπλόκαρε την υποψηφιότητά της.

«Οι προσπάθειες της συλλογικής αντιπολίτευσης, πριν και κατά τη διάρκεια των εκλογών, ήταν καινοτόμες και γενναίες, ειρηνικές και δημοκρατικές. Η αντιπολίτευση έλαβε διεθνή υποστήριξη όταν οι ηγέτες της δημοσιοποίησαν τα αποτελέσματα που είχαν συλλεχθεί από τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας, αποδεικνύοντας ότι η αντιπολίτευση είχε κερδίσει με σαφές προβάδισμα. Ωστόσο, το καθεστώς αρνήθηκε να αποδεχθεί το αποτέλεσμα και κράτησε την εξουσία» αναφέρει ο οργανισμός.

«Η δημοκρατία αποτελεί προϋπόθεση για διαρκή ειρήνη. Ωστόσο, ζούμε σε έναν κόσμο όπου η δημοκρατία υποχωρεί, όπου όλο και περισσότερα αυταρχικά καθεστώτα αμφισβητούν τους κανόνες και καταφεύγουν στη βία» προσθέτουν.

«Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο πληροί και τα τρία κριτήρια που όρισε ο Άλφρεντ Νόμπελ για την επιλογή του βραβευμένου με το Νόμπελ Ειρήνης. Έχει ενώσει την αντιπολίτευση της χώρας της. Δεν υποχώρησε ποτέ απέναντι στη στρατιωτικοποίηση της βενεζουελάνικης κοινωνίας. Υπήρξε ακλόνητη στην υποστήριξή της για μια ειρηνική μετάβαση στη δημοκρατία. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έχει αποδείξει ότι τα εργαλεία της δημοκρατίας είναι και τα εργαλεία της ειρήνης. Ενσαρκώνει την ελπίδα ενός διαφορετικού μέλλοντος, όπου τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών προστατεύονται και οι φωνές τους ακούγονται. Σε αυτό το μέλλον, οι άνθρωποι θα είναι επιτέλους ελεύθεροι να ζουν ειρηνικά» καταλήγει η ανακοίνωση του οργανισμού.

Γιατί δεν πήρε το βραβείο ο Τραμπ

Oπως ήταν αναμενόμενο, ο εκπρόσωπος της Νορβηγικής Επιτροπής ρωτήθηκε γιατί δεν επελέγη ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την καμπάνια (και τις έντονες πιέσεις του ίδιου) για το πρόσωπό του.

«Στη μακρά ιστορία των Νόμπελ Ειρήνης η επιτροπή έχει δει αρκετές τέτοιες καμπάνιες, λαμβάνουμε χιλιάδες επιστολές από ανθρώπους που προτείνουν υποψήφιους. Η επιτροπή συνεδριάζει σε ένα δωμάτιο με τα πορτρέτα όλων των νικητών και είναι γεμάτη με θάρρος και ακεραιότητα. Βασιζόμαστε μόνο στο έργο και τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ για την απόφασή μας», απάντησε.

«Βρίσκομαι σε σοκ»

Η ηγέτις της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε «βρίσκομαι σε σοκ!» όταν έμαθε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, σύμφωνα με βίντεο που απέστειλε η ομάδα Τύπου της στο AFP.

Η 58χρονη Ματσάδο που ζει στην παρανομία μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου του 2024 τις οποίες η αντιπολίτευση δηλώνει ότι κέρδισε, κατηγορώντας τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013 για νοθεία.

«Βρίσκομαι σε σοκ!», ακούγεται η Ματσάδο να λέει στον Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος την αντικατέστησε ως υποψήφιος λόγω της αδυναμίας της να θέσει υποψηφιότητα. «Τι είναι αυτό; Δεν μπορώ να το πιστέψω», πρόσθεσε η τιμηθείσα με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

«Βρισκόμαστε σε σοκ, αλλά είμαστε και χαρούμενοι», της απαντά ο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος έφυγε στην εξορία λίγο μετά τις εκλογές.

«Είμαι ευγνώμων εξ ονόματος του λαού της Βενεζουέλας. Δεν το έχουμε πετύχει ακόμα», είπε, παράλληλα όταν ξύπνησε μέσα στη νύχτα από το τηλεφώνημα, το οποίο βιντεοσκοπήθηκε, του γραμματέα της επιτροπής του Νόμπελ, του Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν, ο οποίος την ενημέρωσε ότι κέρδισε το βραβείο.

«Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να το πετύχουμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα νικήσουμε», πρόσθεσε.

«Ελπίζω ότι καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα κίνημα, για το επίτευγμα μιας ολόκληρης κοινωνίας. Εγώ είμαι μόνο ένα άτομο. Σίγουρα δεν το αξίζω αυτό», πρόσθεσε.

