Πήγε για «μαλλί» και βγήκε «κουρεμένος»: Κακοποιητής της Πελικό έκανε έφεση και δέχτηκε μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης

Ενας εκ των βιαστών της Ζιζέλ Πελικό όχι μόνο έχασε την έφεση που άσκησε για την φυλάκισή του, αλλά δέχτηκε και μεγαλύτερη ποινή.

Ο 44χρονος Χουσαμετίν Ντονγκάν είχε κάνει έφεση για τα 9 χρόνια φυλακής που του επιβλήθηκε και το αποτέλεσμα ήταν η ποινή του να… αυξηθεί στα 10 χρόνια.

Το σώμα ενόρκων, που αποτελείται από πέντε άντρες και τέσσερις γυναίκες, μαζί με τρεις δικαστές, τον έκρινε ένοχο για τον βιασμό της Πελικό στο δωμάτιό της, τα ξημερώματα της 29ης Ιουνίου του 2019.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Ντόγκαν, παντρεμένος και πατέρας, είχε επαφή με τον τότε σύζυγο της Ζιζέλ Πελικό, Ντομινίκ σε μια διαδικτυακή βιντεοσυνομιλία με την ονομασία “without her knowledge” («χωρίς τη γνώση της»), όπου ο Πελικό αναζητούσε άντρες για να έρθουν στο σπίτι να βιάσουν τη σύζυγό του.

Ο Ντομινίκ Πελίκο, ένας από τους χειρότερους σεξουαλικούς κακοποιητές στην ιστορία της Γαλλίας, καταδικάστηκε σε 20ετή φυλάκιση.

Ο Ντόγκαν ήταν ο μόνος άντρας από τους 50 που άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης των 9 χρόνων φυλάκισης. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Ντόγκαν πρώτα έστειλε στον Ντομινίκ Πελικό σεξουαλικά ακατάλληλες φωτογραφίες και έπειτα αυτός διήνυσε απόσταση μιας ώρας με το αυτοκίνητό του, για να βιάσει τη Ζιζέλ Πελικό, ενώ είχε πει στη γυναίκα του ότι θα έβγαινε έξω.

