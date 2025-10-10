Σε ισχύ από την Κυριακή το νέο σύστημα εισόδου στη Σένγκεν – Τι αλλάζει και ποιοι εξαιρούνται 

Από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, τίθεται σε εφαρμογή στην Ελλάδα και σε όλα τα κράτη της Ζώνης Σένγκεν το Σύστημα Εισόδου – Εξόδου (Entry Exit System – EES), το νέο ευρωπαϊκό ψηφιακό σύστημα που αντικαθιστά τη σφράγιση των διαβατηρίων με ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών.

Η εφαρμογή του θα γίνει σταδιακά σε όλη τη Σένγκεν και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 10 Απριλίου 2026.

Ποιους αφορά το νέο σύστημα

Το EES αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για σύντομη διαμονή (έως 90 ημέρες μέσα σε διάστημα 180 ημερών) σε χώρες της Ζώνης Σένγκεν — δηλαδή τα κράτη-μέλη της ΕΕ πλην Ιρλανδίας και Κύπρου, καθώς και τις Ελβετία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία και Νορβηγία.

Με το νέο σύστημα, καταργείται η χειροκίνητη σφράγιση διαβατηρίων στα εξωτερικά σύνορα και αντικαθίσταται από ψηφιακή καταχώριση. Παράλληλα, το EES θα καταγράφει και τα στοιχεία ταξιδιωτών των οποίων η είσοδος έχει απαγορευθεί.

Πώς θα λειτουργεί στην πράξη

Κατά την πρώτη είσοδο ενός ταξιδιώτη στη Ζώνη Σένγκεν, θα απαιτείται η προσκόμιση διαβατηρίου και η παροχή βιομετρικών δεδομένων (σάρωση προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα).

Ο υπάλληλος ελέγχου θα επαληθεύει τα στοιχεία, θα υποβάλλει τυχόν ερωτήσεις και θα καταγράφει ψηφιακά την είσοδο στο σύστημα.

Κατά την αναχώρηση, τα στοιχεία θα ελέγχονται στη βάση δεδομένων του EES για να επιβεβαιωθεί η τήρηση των χρονικών ορίων παραμονής και να καταχωριστεί η έξοδος.

Στα επόμενα ταξίδια, η ταυτοποίηση θα γίνεται μόνο μέσω βιομετρικής επαλήθευσης προσώπου, χωρίς νέα σάρωση αποτυπωμάτων.

Τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα εγγράφονται με φωτογράφηση, ενώ δεν προβλέπεται καμία χρέωση για τη χρήση του συστήματος.

Το EES θα λειτουργεί στα εξωτερικά σύνορα όλων των κρατών που εφαρμόζουν το κεκτημένο του Σένγκεν, καθώς και σε εκείνα που έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Εξαιρέσεις από το σύστημα

Το νέο σύστημα δεν εφαρμόζεται σε:

Πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών που χρησιμοποιούν το EES, καθώς και υπηκόους Κύπρου και Ιρλανδίας

Υπηκόους τρίτων χωρών με κάρτα διαμονής και συγγενική σχέση με πολίτη της ΕΕ ή με πολίτη τρίτης χώρας που απολαμβάνει ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη

Ταξιδιώτες που μετακινούνται για σπουδές, έρευνα, κατάρτιση, εθελοντισμό ή ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση

Κατόχους αδειών ή θεωρήσεων μακράς διαμονής

Πολίτες Ανδόρας, Μονακό, Αγίου Μαρίνου και Βατικανού

Όσους εξαιρούνται από τους συνοριακούς ελέγχους ή διαθέτουν ειδικές άδειες τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας

Μέλη πληρώματος επιβατικών και εμπορευματικών αμαξοστοιχιών σε διεθνή δρομολόγια

